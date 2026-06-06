Proroga taglio accise carburanti: Tajani valuta estensione fino a fine giugno

Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, ha dichiarato che il governo sta considerando l'estensione del taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno.

In un momento di grande attenzione per i costi energetici, il vicepremier Antonio Tajani ha lanciato un annuncio significativo durante il 55/mo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustriatenutosi a Rapallo il 5 giugno. Il governo sta valutando la possibilità di prolungare il taglio delle accise sui carburanti fino alla fine del mese di giugno, un provvedimento che potrebbe avere un impatto significativo sui costi per le famiglie e le imprese.

La decisione non è isolata, ma fa parte di una strategia più ampia per affrontare il caro energiaun fenomeno che va oltre l’emergenza contingente. Tajani ha sottolineato che il problema è complessivo e richiede soluzioni strutturali, tra cui la creazione di un mercato unico europeo dell’energia.

Le motivazioni dietro la possibile proroga

Il vicepremier ha spiegato che la chiusura dello Stretto di Hormuz è uno dei fattori che stanno contribuendo all’aumento dei prezzi dell’energia. Tuttavia, Tajani ha chiarito che il problema non è solo legato a questa emergenza, ma anche a questioni più profonde e strutturali. “Il governo agirà sulle accise, ma sono provvedimenti molto costosi, possono durare un mese o due mesi”, ha dichiarato.

Tra le soluzioni proposte, Tajani ha menzionato il nucleare come una possibile via per abbassare i costi energetici. “Con il nucleare, sarebbe possibile ridurre i costi sia per le imprese che per le famiglie”, ha affermato, sottolineando la necessità di un approccio complessivo al problema.

Le sfide del mercato energetico europeo

La proposta di un mercato unico europeo dell’energia è stata al centro del discorso di Tajani. Questo mercato potrebbe aiutare a stabilizzare i prezzi e ridurre la dipendenza da fonti energetiche instabili. Tuttavia, la realizzazione di un tale mercato richiede la collaborazione tra i vari paesi membri e la messa in atto di politiche coordinate.

Tajani ha anche toccato il tema delle accisesottolineando che, sebbene siano un provvedimento costoso, possono fornire un sollievo temporaneo alle famiglie e alle imprese. “Dobbiamo fare il mercato unico europeo dell’energia”, ha ribadito, evidenziando l’importanza di una strategia a lungo termine per affrontare il caro energia.

In conclusione, l’annuncio di Tajani rappresenta un passo importante nella gestione del caro energia, ma richiede anche un impegno collettivo per trovare soluzioni durature e sostenibili. La possibile proroga del taglio delle accise sui carburanti è solo una delle misure che il governo sta considerando per affrontare questa sfida complessa.