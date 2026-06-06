Nicola Fratoianni propone riforme fiscali per ridurre le disuguaglianze in Europa

In un contesto di crescente disuguaglianza economica, il segretario di Sinistra Italiana e co-leader di AvsNicola Fratoianniha lanciato un appello all’Europa per una ridistribuzione della ricchezza più equa. Durante un evento a Milano con gli europarlamentari di European Left AllianceFratoianni ha presentato una serie di proposte concrete per affrontare il problema della disuguaglianza economica.

Le proposte di Fratoianni per una fiscalità più equa

Fratoianni ha sottolineato che è necessario intervenire su diverse leve fiscali per ridurre le disuguaglianze. Tra le proposte concrete ci sono:

Tassa sui grandi patrimoni una misura per colpire le grandi ricchezze accumulate.

una misura per colpire le grandi ricchezze accumulate. Revisione delle tasse di successione in Italia, queste tasse sono considerate scandalosamente basse.

in Italia, queste tasse sono considerate scandalosamente basse. Riforma del sistema Irpefil sistema attuale è definito anti-progressivo e in violazione della Costituzione.

“Non c’è niente di assurdo in questa propostache è ragionevole, di buon senso e riformista”, ha dichiarato Fratoianni. “È l’ora di dire che enormi ricchezze devono dare qualcosa nell’interesse generale.”

Un impegno collettivo per la giustizia fiscale

Fratoianni ha sottolineato che la disuguaglianza è un problema crescente e che la ricchezza è distribuita in modo indecentemente ineguale.

“È del tutto inaccettabile che si continui a rifiutare e negare un’evidenza“, ha affermato.

Da Milano parte un impegno collettivo per coordinare la battaglia politica nei vari Paesi e a livello europeo. “È ovvio che l’introduzione di norme di questo tipo a livello sovranazionale è più efficace che nei singoli Paesi“, ha concluso Fratoianni.

Il dibattito sulla redistribuzione della ricchezza

Le proposte di Fratoianni aprono un dibattito importante sulla necessità di una ridistribuzione della ricchezza più equa. La European Left Alliance sta lavorando per promuovere queste idee a livello europeo, con l’obiettivo di creare un sistema fiscale più giusto e progressivo.

“Con il nostro partito europeo lanciamo una sfida all’Europa e ai nostri Paesi per dire che è finito il tempo dei privilegi“, ha dichiarato Fratoianni. Questo impegno rappresenta un passo significativo verso una maggiore equità economica e sociale.