Il governo Meloni e il nuovo Patto Ue su migrazione e asilo: esami più rapidi alle frontiere e nuove regole su trattenimento e gestione.

Il tema della migrazione torna al centro dell’agenda politica europea e italiana con l’imminente entrata in vigore del nuovo Patto Ue su migrazione e asilo. Le nuove regole impongono agli Stati membri procedure più rapide e uniformi per l’esame delle domande di protezione internazionale, con l’obiettivo di rafforzare il controllo alle frontiere esterne e rendere più efficiente la gestione dei flussi.

In questo contesto, il governo Meloni si prepara ad adeguare il proprio ordinamento e a riorganizzare strumenti e strutture dedicate all’accoglienza e alla valutazione dei migranti.

Cosa cambia con il decreto sul Patto Ue su migrazione e asilo: la decisione di Giorgia Meloni

Il tema migratorio torna al centro dell’azione del governo guidato da Giorgia Meloni, che punta a dare un’applicazione rapida al Patto Ue su migrazione e asilo, destinato a diventare operativo dal 12 giugno.

L’esecutivo accoglie con favore il nuovo impianto normativo europeo e lo interpreta come un’occasione per rilanciare un dossier centrale per il proprio elettorato, sostenendo una linea politica già consolidata sul controllo dei flussi e sulla gestione delle frontiere. In questo quadro si inserisce anche il progetto politico legato all’“operazione Albania” e alla valorizzazione dei centri di Gjader e Shengjin, considerati strategici per la gestione dei richiedenti asilo.

Le nuove disposizioni, approvate in Consiglio dei ministri il 4 giugno e illustrate dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sono state definite una «rivoluzione copernicana». Il riferimento riguarda l’obbligo per gli Stati membri di applicare procedure accelerate di frontiera per specifiche categorie di richiedenti, con tempi e modalità rigidamente stabiliti. Bruxelles ha inoltre fissato per ogni Paese una capacità massima annuale di gestione delle domande: per l’Italia il limite è di 16.032 richieste nel periodo compreso tra il 12 giugno 2026 e il 12 giugno 2027.

Le procedure accelerate saranno obbligatorie per soggetti considerati a rischio sicurezza, per chi proviene da Paesi con tassi di riconoscimento inferiori al 20% o per chi presenta documenti falsi. Tutto dovrà concludersi entro un massimo di 12 settimane, imponendo un adeguamento organizzativo e normativo degli uffici amministrativi e giudiziari coinvolti.

Frontiere, trattenimenti e strategia politica del governo Meloni su migrazione e asilo

Il nuovo quadro europeo prevede anche una revisione delle modalità di accoglienza e permanenza dei richiedenti asilo. Le persone coinvolte dovranno restare in aree di frontiera, zone di transito o strutture designate dagli Stati, senza che questo implichi l’ingresso sul territorio nazionale. Ogni Paese dovrà quindi individuare centri specifici in cui ospitare i richiedenti per tutta la durata della procedura. Il decreto italiano interviene su questo aspetto introducendo regole su obbligo di dimora, valutazione del rischio di fuga, misure alternative al trattenimento e disciplina dei ricorsi, oltre a garanzie specifiche per i minori.

Tra le misure più rilevanti figura il fermo amministrativo fino a 72 ore per consentire gli accertamenti iniziali su identità e pericolosità, con convalida dell’autorità giudiziaria. Come spiegato dal ministro, “discipliniamo la possibilità che il primo trattenimento per il primo screening possa avvenire per 72 ore“, una misura definita come “una effettiva limitazione della libertà di circolazione ma finalizzata a ricostruire una prima identità“. Il provvedimento introduce inoltre nuove ipotesi di rigetto delle domande, come la manifesta infondatezza o il ritiro implicito, e prevede anche la “limitazione della libera circolazione di Schengen” al confine con la Slovenia, considerato un punto sensibile della rotta balcanica. In questo contesto Piantedosi ha sottolineato che si tratta di “misure prese in condivisione con Slovenia e Croazia“.

Sul piano politico, il governo punta a rafforzare l’intero sistema di gestione dei flussi, lasciando però aperti altri nodi al Parlamento attraverso il disegno di legge “Migrazione e asilo”, che include interventi su Cpr, espulsioni, ricongiungimenti familiari e protezione speciale. Parallelamente, l’esecutivo mira a rilanciare i centri in Albania, riportandoli alla loro funzione originaria come luoghi di trattenimento per migranti soccorsi in mare da navi militari. Dopo le difficoltà legate a decisioni giudiziarie, il nuovo quadro europeo viene visto come un’opportunità per riattivare il progetto, nell’ambito di una strategia più ampia di gestione esterna delle frontiere.