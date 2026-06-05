Cesare Cremonini al sassofono sulle note di "Roma Capoccia"

Bologna, 5 giu. (askanews) – Cesare Cremonini al sassofono fa una dedica a Roma, prima della doppia data sabato 6 e domenica 7 giugno al Circo Massimo, del suo “Cremonini Live26”, tra i tour più attesi e imponenti dell’anno. Nel video girato a Bologna appena prima di partire per la Capitale fa una dedica e suona “Roma Capoccia” di Antonello Venditti.

Le due serate nella capitale segneranno l’inizio del nuovo viaggio che nelle prossime settimane attraverserà l’Italia passando per alcuni degli spazi più maestosi mai affrontati nella sua carriera: dal Circo Massimo di Roma (6 e 7 giugno) all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano (10 giugno), dalla nuova area all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena di Imola (13 giugno) per chiudere alla Visarno Arena di Firenze (17 giugno).Sei appuntamenti nei più importanti green field italiani, che confermano Cesare Cremonini come uno dei protagonisti assoluti della musica live italiana, dopo il trionfale tour negli stadi del 2025.

Quasi 1 milione di spettatori in meno di un anno e oltre 350 mila persone attese da tutta Italia per questi sei concerti: numeri che raccontano il successo di un artista, ma che da soli non bastano a spiegare quello che Cremonini rappresenta oggi nel panorama della musica italiana.Sul palco, Cremonini si alterna tra sassofono, sua nuova passione musicale, fisarmonica, pianoforte e chitarra, accompagnato da una band che cresce insieme alla sua visione artistica, sempre più ambiziosa e internazionale e con una scaletta costruita come celebrazione di un percorso artistico e performativo unico nel panorama italiano.