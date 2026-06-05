Ucraina, Macron: gli europei al tavolo per la pace

Tivat, 5 giu. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron accoglie l’appello di Volodymyr Zelensky a un confronto diretto con Vladimir Putin. A margine del vertice tra Unione europea e Paesi balcanici in Montenegro, Macron dice che la ripresa dei colloqui con Mosca è un segnale incoraggiante. Ma aggiunge che gli europei dovranno essere al tavolo, perché il negoziato riguarda la sicurezza del continente.”Sono gli europei che, a un certo punto, devono essere attorno al tavolo delle discussioni per un piano di pace, perché si tratta di un’architettura di pace e sicurezza per l’Europa, data la geografia.

Penso quindi che sia una buona iniziativa e che sia positivo che le discussioni possano riprendere”.”Ora il mio obiettivo – afferma Macron – è guardare al futuro e capire come possiamo ristabilire un dialogo per costruire il cessate il fuoco e poi la pace. Penso che sia nell’interesse dell’Ucraina e della Russia. Dobbiamo trovare soluzioni su tutti i punti controversi, in particolare le garanzie di sicurezza di lungo periodo per l’Ucraina, e capire come ricostruire una pace duratura in Europa.

È una responsabilità collettiva e credo che questo sia il momento, vista l’evoluzione della situazione. Sei mesi fa c’era chi diceva che l’Ucraina sarebbe crollata, che non avrebbe superato l’inverno, che bisognava affrettarsi ad accettare l’inaccettabile. Gli ucraini, con forza e coraggio, hanno dato loro torto ancora una volta. Ora tocca a noi costruire una pace duratura”, conclude il presidente francese.