Audi Nuvolari: la supercar plug-in da 1.001 cv e 499 esemplari

Milano, 5 giu. (askanews) – Audi presenta Nuvolari, la prima supercar ibrida plug-in high performance della sua storia. Sarà prodotta in soli 499 esemplari, con consegne previste dalla prima metà del 2027. È anche la vettura di serie più potente e veloce mai realizzata dalla Casa dei quattro anelli: 1.000 cavalli, oltre 350 chilometri orari di velocità massima e uno scatto da 0 a 100 in 2,6 secondi.

“È un segnale forte in tempi difficili. Dimostra di cosa è capace Audi. È l’auto di serie più potente e veloce che Audi abbia mai costruito. Naturalmente, questa vettura è un faro tecnologico. Rappresenta l’essenza più viscerale di Vorsprung durch Technik e dimostra le capacità di Audi, provando che siamo all’altezza nel design, nella tecnologia e nel riportare il marchio dove merita di stare”, ha detto il Ceo Gernot Dollner.

Il powertrain della Nuvolari derivato dalla Lamborghini Temerario abbina un V8 4.0 biturbo a tre motori elettrici. Il progetto segna il primo travaso diretto di tecnologie dalla Formula 1 alla produzione di serie Audi, con soluzioni dedicate ad aerodinamica attiva, gestione dell’energia, freni e dinamica di marcia. Il nome richiama Tazio Nuvolari, una delle figure più leggendarie dell’automobilismo sportivo.

“Fisicamente minuto, ma più grande della vita stessa nel momento in cui il motore ruggiva. Il suo nome era Tazio Nuvolari. Nuvolari è una leggenda, una forza della natura. Lo chiamavano il Figlio del Vento”, ha spiegato Dollner. La Nuvolari presentata dai piloti del Team Audi di F1 introduce la nuova generazione della trazione integrale Quattro. La carrozzeria è in fibra di carbonio, mentre l’aerodinamica attiva include un alettone posteriore a scomparsa e funzione Drs attivabile dal volante.