Pesca e conserve, nasce il Manifesto della sostenibilità

Milano, 5 giu. (askanews). – Nasce il primo Manifesto di Sostenibilità dell’industria ittica europea. A presentarlo per la prima volta in Italia è ANCIT, l’Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare. Un documento che definisce gli obiettivi del settore in materia di ambiente, responsabilità sociale, sicurezza alimentare e tutela delle risorse marine, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la filiera in un percorso comune di crescita sostenibile.Un manifesto che punta a diventare una guida concreta per imprese e operatori del settore.

Rappresenta la sintesi di un impegno che l’industria ittica porta avanti da anni sul fronte della sostenibilità.Le parole di Giovanni Battista Valsecchi, Presidente ANCIT: “Il manifesto rappresenta un documento che tutta la filiera europea della pesca ha voluto sottoscrivere per sancire quello che è il proprio impegno già da diversi anni in ambito di sostenibilità, ma con un approccio olistico che parte dall’attenzione verso l’ambiente, quindi dalla sostenibilità della pesca, per abbracciare anche la sostenibilità sociale, l’aspetto nutrizionale e l’importanza di un alimento come il pesce all’interno di una dieta sana ed equilibrata, facendo attenzione anche alla sostenibilità economica.”La sostenibilità è sempre più un fattore strategico per la competitività delle imprese e per il dialogo con i consumatori.

Un percorso che richiede investimenti, innovazione e una visione condivisa tra industria e istituzioni.L’intervista a Laura Ponti, Vice Presidente di Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG: “Da una parte la sostenibilità è sicuramente diventata una dimensione, una leva di competitività, soprattutto perché si muove su mercati internazionali e soprattutto perché, come il mercato ittico, si rivolge direttamente ai consumatori e alle consumatrici e quindi offre un prodotto così rilevante come il cibo.”Il Manifesto si articola in sei capitoli, dalla pesca responsabile alla tutela dei diritti umani, fino alla comunicazione trasparente.

Un impegno che arriva in un momento positivo per il comparto: nel 2025 l’industria italiana delle conserve ittiche ha superato i 2 miliardi di euro di valore, confermando il ruolo centrale del settore nell’economia agroalimentare nazionale.