Everest, stagione record: oltre 950 alpinisti in vetta

Khatmandu, 5 giu. (askanews) – Stagione da record sull’Everest. Secondo le autorità nepalesi, oltre 950 alpinisti hanno raggiunto la cima degli 8.849 metri e il numero potrebbe superare quota mille.A favorire le salite è stata una finestra meteo lunga, dopo un avvio complicato per un seracco che aveva bloccato il percorso.Il Nepal ha rilasciato 494 permessi a stranieri, mentre la via dal versante cinese è rimasta chiusa.

“È stata davvero una stagione storica – afferma Khimlal Gautam, responsabile campo base Everest – Più di 950 alpinisti hanno già raggiunto la vetta dell’Everest e domani il numero potrebbe superare quota mille. Stiamo ancora aspettando i rapporti di oggi e di domani per confermarlo. Solo oggi più di cinquanta alpinisti si sono radunati sulla via del Colle Sud per la salita”.Il record riporta anche le code sulla montagna, con lunghe file di alpinisti verso la vetta, nella zona dove l’ossigeno è scarso.

“Per me è stata la sesta volta sulla cima dell’Everest – dice Purnima Shrestha, fotogiornalista e alpinista – Rispetto alle salite precedenti, questa esperienza è stata completamente diversa, perché questa volta c’era molto più traffico. Solo il 20 maggio, secondo la lista ufficiale diffusa, 274 alpinisti hanno raggiunto la vetta”.Le guide spiegano che tecnologia, meteo più monitorabile ed esperienza hanno ridotto i rischi rispetto al passato.

Ma i numeri della stagione riaprono la discussione sui limiti da imporre alle spedizioni.Finora cinque persone sono morte sull’Everest in questa stagione. Nel 2023, l’anno più letale, le vittime erano state diciotto.