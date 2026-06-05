Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione televisiva con una nuova intervista destinata a far discutere per giorni. Nell’appuntamento di ieri sera a Quarto Grado, Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, ha rotto il silenzio dopo 19 anni, offrendo nuove riflessioni su una vicenda ancora aperta nel dibattito pubblico e giudiziario.

Marco Poggi a Quarto Grado: le anticipazioni dell’intervista e l’attesa per la puntata di questa sera

Nel nuovo appuntamento di questa sera, venerdì 5 giugno, a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, il momento centrale sarà l’intervista esclusiva a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi. Dopo quasi vent’anni di riservatezza, l’uomo ha deciso di tornare a parlare del delitto di Garlasco, ripercorrendo l’impatto personale e familiare di una vicenda che continua a far discutere anche sul piano giudiziario, soprattutto alla luce delle nuove indagini della Procura di Pavia.

Nel corso dell’intervista, stando alle anticipazioni mandate in onda ieri sera, Poggi affronta anche i punti più controversi emersi negli anni, dalle ricostruzioni mediatiche al rapporto con alcune figure finite nuovamente sotto i riflettori, ribadendo il peso delle accuse e delle narrazioni che hanno coinvolto indirettamente anche la sua famiglia. Non manca il riferimento al dolore per la gestione pubblica del caso e al desiderio di chiudere la lunga esposizione mediatica.

L’attesa per la messa in onda di questa sera su Rete 4 è alta, anche perché il programma ha anticipato sui social alcuni estratti che hanno già acceso la curiosità del pubblico, facendo prevedere un possibile incremento significativo degli ascolti.

Delitto di Garlasco, Marco Poggi a Quarto Grado: l’intervista in anteprima e i dati sugli ascolti

I dati Auditel diffusi da DavideMaggio.it confermano una serata particolarmente competitiva ma senza un dominio assoluto da parte di una sola rete. Quarto Grado ha ottenuto una media di circa 1,365 milioni di spettatori e l’11,50% di share, un risultato significativo soprattutto considerando la collocazione non abituale del programma e la forte concorrenza.

Su Rai 1 il film “Diversi come due gocce d’acqua” ha prevalso con il 15,28% e oltre 2,3 milioni di telespettatori, confermandosi leader della serata, mentre su Canale 5 la nuova serie “Montmartre” ha registrato un debutto più debole, fermandosi poco sopra l’11% e rendendo più agevole la corsa al primo posto per la rete ammiraglia Rai. Il resto del palinsesto ha contribuito a una distribuzione piuttosto equilibrata delle audience: su Rai 2 la diretta sportiva ha superato il milione di spettatori, mentre su La7 Piazzapulita ha mantenuto una buona tenuta. Più in difficoltà invece Rai 3 con il suo documentario serale.

La messa in onda integrale dell’intervista a Marco Poggi, che avverrà questa sera, potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di richiamo per il pubblico, con la possibilità di un incremento degli ascolti rispetto ai dati già registrati. L’attesa per nuovi dettagli e dichiarazioni inedite, unita alla forte attenzione mediatica sul caso Garlasco, lascia prevedere una serata televisiva ancora più seguita su Rete 4.