Il nuovo compagno di Giulia Pauselli: segnali social e progetti insieme

Giulia Pauselli sarebbe sempre più vicina a Osvaldo, tra foto al Teatro alla Scala, serate al Sanctuary e un defollow reciproco con Marcello Sacchetta; i rumor citano parole di Gabriele Parpiglia e rimangono senza conferme ufficiali

Negli ultimi giorni la vita privata di Giulia Pauselli è tornata a essere al centro dell’attenzione mediatica. Le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia raccontano di un avvicinamento sempre più marcato tra la ballerina e un uomo identificato come Osvaldo, figura legata al mondo della nightlife e originaria di Potenza.

Accanto a questa ricostruzione si sono sommate alcune mosse sui social che hanno alimentato il dibattito: la pubblicazione di un album fotografico da parte di Pauselli, un gesto di affetto immortalato nella platea del Teatro alla Scala di Milano e il conseguente defollow tra la danzatrice e il suo ex, il coreografo Marcello Sacchetta.

Le voci sul nuovo rapporto

Secondo le ricostruzioni citate da Parpiglia, Giulia Pauselli sarebbe «sempre più innamorata» di Osvaldo, definito inoltre responsabile dei locali Sanctuary, dove la ballerina a volte si esibisce come deejay. Le parole riportate parlano anche di progetti comuni: «La coppia è sempre più unita e progetta insieme il futuro», frase che suggerisce come i rapporti tra i due non siano un episodio passeggero ma un legame in fase di consolidamento.

Il ruolo di Sanctuary e della nightlife

Nel contesto delle indiscrezioni, il locale Sanctuary emerge come punto d’incontro professionale e personale: Pauselli vi si esibisce come deejay e il nome di Osvaldo viene collegato alla gestione degli spazi. Questo intreccio tra lavoro e vita privata è un elemento ricorrente nei racconti sul gossip, dove la sovrapposizione di ruoli può accelerare aperture e conferme reciproche.

I segnali social che hanno fatto discutere

Un carosello pubblicato su Instagram con la didascalia «Cose belle» ha attirato particolare attenzione: in una delle fotografie la danzatrice appare adagiata sulla spalla di un uomo nella platea della Teatro alla Scala, scatto che molti osservatori hanno interpretato come la prova visiva dell’avvicinamento a Osvaldo. Immagini e didascalie, in assenza di dichiarazioni ufficiali, sono diventate il terreno principale su cui si sono sviluppate le ricostruzioni.

Il defollow e la reazione dei protagonisti

In seguito a quelle pubblicazioni, è stato segnalato che Marcello Sacchetta avrebbe smesso di seguire Giulia sui social. Il gesto, piccolo ma significativo nel linguaggio contemporaneo dei social network, è stato interpretato come un segnale di distacco tra i due ex partner. Finora però nessuno dei diretti interessati ha fornito una versione ufficiale o chiarito i motivi pubblicamente.

Il contesto familiare e le ipotesi sulle cause della separazione

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono genitori del piccolo Romeo Maria, nato il 30 agosto 2026. Nonostante la risonanza mediatica, le ricostruzioni diffuse in questi giorni sottolineano che, secondo le fonti, la separazione non sarebbe stata causata da terze persone ma da divergenze legate a incomprensioni e a visioni differenti sul futuro del rapporto.

La prudenza nelle dichiarazioni pubbliche

Il comportamento dei protagonisti mostra una scelta di discrezione: Sacchetta, in una recente intervista, aveva parlato di una «situazione delicata» senza entrare nei dettagli, scegliendo di non trasformare la vicenda privata in argomento di cronaca. Questa riservatezza è comune tra chi scambia il palcoscenico mediatico con la tutela della vita privata, e contribuisce a lasciare spazio alle speculazioni.

Cosa resta confermato e cosa rimane da verificare

Da quanto ricostruito pubblicamente restano elementi verificati: i nomi dei protagonisti (Giulia Pauselli, Marcello Sacchetta, Osvaldo), la cittadinanza d’origine di Osvaldo (Potenza), la nascita di Romeo Maria il 30 agosto 2026, la presenza di immagini al Teatro alla Scala di Milano, e le citazioni riportate da Gabriele Parpiglia come «sempre più innamorata», «La coppia è sempre più unita e progetta insieme il futuro» e la didascalia «Cose belle». Tutto il resto rimane nell’alveo delle indiscrezioni in attesa di eventuali conferme dirette dai protagonisti.

In assenza di dichiarazioni ufficiali, la vicenda resta un racconto costruito su immagini social, segni di distanza digitale e le parole di un giornalista che segue da vicino il mondo dello spettacolo. Il futuro dirà se le voci saranno confermate o se si tratterà soltanto di un capitolo transitorio nella vita dei protagonisti.