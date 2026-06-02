Tiziano Ferro, dal palco di Lignano alle polemiche: cosa è successo

Tiziano Ferro ha inaugurato il tour Stadi 26 il 30 maggio a Lignano: grande affluenza, scaletta di hit e una clip circolata sui social che ha acceso preoccupazioni sulla sua condizione vocale

Il 30 maggio 2026 Tiziano Ferro ha dato il via alla tournée negli stadi con la data zero a Lignano Sabbiadoro, inaugurando il tour chiamato STADI 26, pensato per celebrare i 25 anni di Xdono e presentare le tracce della versione deluxe di Sono un grande.

Lo show è stato accolto da un pubblico numeroso e da numerose date sold out, ma nelle ore successive al concerto è emerso un video che ha scatenato commenti e preoccupazioni fra i fan riguardo alla condizione vocale dell’artista.

Un debutto fra grandi numeri e organizzazione raffinata

Il progetto contiene dodici tappe nei principali stadi italiani, con luoghi simbolo come San Siro a Milano e lo Stadio Olimpico di Roma che risultano già sold out per alcune serate. La tournée propone oltre 30 brani per serate di circa due ore, spaziando dal r’n’b degli esordi al pop fino alle sonorità più urban dell’ultimo album, e punta a offrire ai fan un’esperienza collettiva in cui la scaletta è costruita per far cantare il pubblico.

La macchina dello spettacolo

Dietro lo show c’è una struttura di produzione articolata: la direzione musicale è affidata a Luca Scarpa e la band comprende nomi di rilievo come Gary Novak alla batteria e Tim Lefebvre al basso. La regia e la scenotecnica prevedono mega schermi e una pedana centrale che permette un contatto ravvicinato con la platea, mentre gli abiti sono firmati da brand come Etro e Golden Goose.

Il video virale e le reazioni sui social

Nei giorni successivi all’apertura del tour, è circolato su X un video ripreso dal pubblico in cui Ferro, durante l’esecuzione di Xdono, appare in difficoltà nel scandire alcune parole e mostra respiro affannoso. Le immagini, filmate da più telefoni, hanno raggiunto rapidamente ampia diffusione e ricevuto commenti contrastanti.

Difesa e preoccupazioni

Alcuni spettatori hanno provato a contestualizzare l’accaduto ricordando che si trattava dell’ultimo brano dopo una lunga esibizione di due ore e mezzo, mentre altri fan hanno collegato l’affaticamento a interventi medici precedenti alla gola, ipotesi che alcuni follower hanno citato senza però ottenere unanimità. La diffusione del clip ha alimentato discussioni sulla tenuta vocale degli artisti in tour intensi e sulla comunicazione trasparente degli aspetti di salute.

Cosa offre la scaletta e le ospitate previste

La scelta dei brani riflette un bilanciamento tra hit consolidate e pezzi recenti: l’intento è quello di offrire una serata nella quale il pubblico possa cantare e tornare a casa con un ricordo condiviso. La chiusura con Xdono richiama simbolicamente il percorso venticinquennale dell’artista.

Ospiti annunciati e appuntamenti

Fra le novità del tour ci sono ospiti giovani che partecipano in alcune date: sono previste collaborazioni con artisti come Lazza, Shiva e Ditonellapiaga in specifiche serate milanesi. Le principali date confermate includono Milano (San Siro) il 6 e 7 giugno, Torino (Allianz Stadium) il 10 giugno, Bologna (Dall’Ara) il 14 giugno, Padova (Euganeo) il 18 giugno, Napoli (Diego Armando Maradona) il 23 giugno e Roma (Stadio Olimpico) il 27 e 28 giugno, oltre a tappe ad Ancona, Bari e Messina.

Impatto e prospettive per il tour

Il tour è seguito con grande attesa: sono stati venduti oltre 350.000 biglietti (con segnalazioni di numeri superiori diffuse da alcune testate), segno della portata commerciale e dell’interesse del pubblico. Sul piano artistico, Ferro dichiara di voler ristabilire un rapporto diretto con gli spettatori, privilegiando canzoni che sono entrate nel quotidiano della gente e affidando alla serata la funzione di festa collettiva.

Il bilancio fra spettacolo e cura della voce

La vicenda del video riporta all’attenzione pubblica la delicatezza del lavoro vocale in tournée: i professionisti ricordano che la voce è uno strumento che risente di affaticamento, ambienti e impegni ravvicinati, e che interpretazioni meno brillanti in una serata non necessariamente segnalano problemi strutturali. Restano comunque richieste di chiarezza da parte dei fan, che auspicano aggiornamenti ufficiali sullo stato di salute dell’artista.

In sintesi, il tour di Tiziano Ferro si presenta come un progetto ambizioso e ricco di numeri e ospiti, ma il debutto è stato segnato da una clip che ha aperto un dibattito sulla gestione della performance live: le prossime date saranno osservate con attenzione da pubblico e stampa.