C’è grande attesa per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle“. I tanti fan del dance show si domandano se, in giuria, ci sarà o meno Selvaggia Lucarelli, reduce dal ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha detto in merito Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, rivoluzione in giuria?

Manca ancora molto tempo alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle” ma già ci si chiede come sarà. C’è grande curiosità infatti per sapere chi saranno i nuovi concorrenti del dance show condotto da Milly Carlucci ma, soprattutto, chi ci sarà in giuria? Il nome più a rischio addio è quello di Selvaggia Lucarelli, reduce dal successo come opinionista al Grande Fratello Vip.

Tutto fa pensare che la giornalista non ci sarà alla prossima edizione del dance show, di questo ha parlato proprio Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli dice addio? Milly Carlucci rompe il silenzio

Selvaggia Lucarelli potrebbe non sedersi al banco della giuria alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle“.

Milly Carlucci, al Messaggero, ha detto quanto segue: “In questo momento non stiamo toccando il tema della giuria. Siamo concentrati sul cast, che è il nostro piatto principale. La giuria è un filo di Arianna che guida tutte le puntate, creando una strada da percorrere. E’ importantissima. Sono molto orgogliosa che sia diventato un argomento iconico. Si parla di loro in maniera compulsiva anche quando non siamo in onda e questo dimostra la loro qualità.”