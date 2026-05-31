Si parla già della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tutto sembra pronto e per la prima volta non sarà in diretta. Milton Morales ha rilasciato alcune dichiarazioni sul cast.

Milton Morales sull’Isola dei Famosi: “Ero confermato, poi…”

Tutto è pronto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che non sarà in diretta.

La conduttrice dovrebbe essere Selvaggia Lucarelli e il cast è già stato completato. Le riprese inizieranno a metà giugno. Tra i personaggi contattati anche Milton Morales, volto noto degli anni 2000. Non tutto è andato per il verso giusto, nonostante il suo provino sia piaciuto.

Dopo aver partecipato a La Fattoria e a Reality Circus, Milton Morales è stato a un passo dal partecipare anche all’Isola dei Famosi, come ha raccontato lui stesso su Today.

“Avevano avvisato il mio agente di tenermi libero e passarono un paio di mesi. A gennaio sembravo confermato. Il contratto lo avrei dovuto firmare a maggio” ha dichiarato Morales, aggiungendo che alla fine è diventato una riserva

Milton Morales da naufrago a riserva all’Isola dei Famosi

Gli autori non lo hanno scartato definitivamente, ma pare gli abbiano preferito qualcun altro.

Il 55enne potrebbe entrare in gioco come riserva, nel caso in cui qualcuno dovesse decidere di abbandonare. “Pare che mi tengano come riserva. Comunque non mi deprimo. Certo, non l’ho presa bene. Avevo ricevuto delle conferme, ci sono rimasto male. Ci tenevo” ha dichiarato.

Milton Morales ha spiegato che l’Isola dei Famosi ha molto a che vedere con le sue origini da isolano ed è convinto che se la sarebbe cavata benissimo. “Sono uno che non si fa mettere i piedi in testa, sarei stato utile. Sono deluso, però non mi tiro giù” ha concluso.