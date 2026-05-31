Il mondo del cinema è in lutto. La sorella maggiore di una nota attrice, anche lei nell'ambiente, è scomparsa.

Un grave lutto ha colpito il mondo del cinema, che si è stretto intorno a una nota attrice. Jamie Lee Curtis ha perso la sorella maggiore, scomparsa all’età di 69 anni.

Cinema in lutto, morta la sorella di Jamie Lee Curtis: chi era Kelly

Un grave lutto ha colpito Jamie Lee Curtis, che ha annunciato su Instagram la perdita della sorella maggiore, Kelly Lee Curtis, scomparsa all’età di 69 anni nella sua abitazione.

“Un caloroso aloha a mia sorella maggiore, Kelly Lee Curtis. È venuta a mancare questa mattina. Nella sua casa. In mezzo alla natura. In pace” ha dichiarato la star, ricordando il loro legame speciale. Ha definito Kelly “la mia prima amica e confidente per tutta la vita“. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.

Kelly Lee Curtis è nata il 17 giugno 1956 a Santa Monica, in una famiglia molto celebre nel cinema americano. Figlia di Tony Curtis e Janet Leight, ha iniziato a lavorare fin da bambina in diversi film. Aveva studiato economia e aveva lavorato per un breve periodo come agente di borsa, per poi seguire la sua passione per la recitazione, formandosi al Lee Strasberg Theatre Institute e diventando membro dell’Actors Studio.

Ha recitato insieme alla sorella nella pellicola Una poltrona per due e ha lavorato a moltissime altre produzioni internazionali e nel film horror italiano La setta, di Dario Argento.

Morta la sorella di Jamie Lee Curtis: il ricordo e l’ultimo saluto

Jamie Lee Curtis ha voluto raccontare il lato privato della sorella, descrivendola come una donna curiosa, generosa e molto amata dalla famiglia. Era appassionata di tartarughe, amava i mercatini dell’usato, i viaggi e giocare a Pokémon Go. In famiglia veniva chiamata “zia Cookie” perché preparava biscotti a mezzaluna per tutti a Natale. Jamie Lee Curtis ha sottolineato anche il suo forte legame con le origini ebraico-ungherese.

La scomparsa di Kelly Lee Curtis è un duro colpo per la famiglia Curtis-Leigh. La famiglia aveva già affrontato la scomparsa dei genitori. Tony Curtis è morto nel 2010 e Janet Leigh è morta nel 2004. Kelly lascia anche il marito, il regista e produttore John Marsh.