Sonia Bruganelli nelle settimane scorse era parsa molto provata per il ricovero di sua figlia Silvia nata dalla relazione con Paolo Bonolis non facendo mistero delle cure che la giovane donna deve sostenere per combattere la malattia di cui soffre e mostrando un lato reale della propria vita lontano dalla fama e dalla ribalta imprenditoriale.

Il ricovero della figlia ed i messaggi social rivolta a chi la criticava

Sonia Bruganelli quando Silvia era ricoverata in ospedale ha dovuto affrontare anche una diatriba social con un ex collaboratore del marito – ai tempi di Mediaset – che ha abbandonato il proprio ruolo nei programmi di Bonolis in malo modo.

L’imprenditrice ha mostrato il pugno duro rivelando come sia facile riportare notizie non vere quando qualcuno sta affrontando un momento di grande difficoltà e si è rivolta direttamente all’autore del commento social.

Non solo la difficoltà dell’ospedale ma anche i problemi del passato che si ripresentano, il tutto affrontato con forza e coraggio perché il benessere della figlia Silvia è sempre stato la sua priorità assoluta.

Silvia è tornata a casa, la condivisione del bel momento

La figlia Silvia, che soffre di una patologia cardiaca congenita che sin dai primi mesi di vita le causa problemi motori, è stata dimessa dall’ospedale potendo quindi tornare a casa.

Sonia Bruganelli ha postato su Instagram il rientro tra le mura domestiche con un video di lei assieme alla figlia, al secondogenito Davide ed ad amici della giovane.

Proprio il fratello minore, Davide, ha commentato il video della mamma con un pensiero rivolto alla sorella – “Non sei solo una sorella maggiore, sei una donna forte, una donna che mi insegna ogni giorno come si vive. Ti amo” con un cuore rosso come emoji.

Di seguito riportiamo il messaggio completo del post di Sonia Bruganelli come riportato da AdnKronos tramite il profilo dell’imprenditrice:

“Finalmente siamo a casa! Abbiamo voluto condividere con tutti voi solo i momenti belli ma tutte le persone che sono in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili perché per noi e per nostra figlia sono famiglia.”

Il post si è chiuso con un “Grazie per le vostre preghiere” – rivolto ai followers che hanno mostrato in questi giorni difficili vicinanza ed affetto a lei ed alla figlia ricoverata.