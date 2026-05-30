Belen Rodriguez si è mostrata sui social network dopo il ricovero. La showgirl ha spezzato il silenzio dopo giorni difficili.

Belen Rodriguez è tornata sui social dopo il suo ricovero. Nella serata di ieri, venerdì 29 maggio, la showgirl si è mostrata sul suo profilo Instagram, rassicurando i fan.

Belen Rodriguez sui social dopo il ricovero: come sta

Belen Rodriguez si è mostrata ai fan dopo il suo ricovero. La showgirl ha condiviso una storia Instagram qualche giorno dopo essere stata dimessa dall’ospedale.

Belen sta meglio e ha voluto rassicurare i suoi fan dopo le tante notizie che si sono rincorse nell’ultima settimana.

Dopo diversi giorni di silenzio e le tante indiscrezioni trapelate, Belen Rodriguez ha voluto rompere il silenzio. Ha condiviso un breve video che la ritrae sdraiata sul suo letto, con un’emoji di un cuore bianco.

Un modo per mostrare a tutti che sta meglio, che è tornata a casa e che si sta riprendendo.

Belen Rodriguez: un momento delicato per la showgirl

I fan di Belen sono molto felici di averla finalmente rivista. La showgirl sta affrontando un momento molto delicato. Tutto è accaduto il 25 maggio, quando è stata soccorsa nella sua abitazione a Milano dopo che le sue richieste di aiuto avevano allarmato i vicini.

Si trovava in “un evidente stato di alterazione“.

Per lei è un momento particolare, sia sul piano personale che professionale. Secondo quanto emerso, non avrebbe preso bene il fatto di essere stata esclusa dall’Isola dei Famosi e avrebbe avuto una “reazione devastante e grave“, tanto che è stata anche coinvolta in due incidenti stradali e rischia una denuncia per omissione di soccorso.