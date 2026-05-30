Tragedia sull'autostrada A21: operaio travolto e ucciso mentre stava lavorando

Tragedia sull'autostrada A21: operaio travolto e ucciso mentre stava lavorando

Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta siamo sull’autostrada A21 dove un operaio è stato travolto e ucciso mentre stava lavorando a fianco della carreggiata nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 maggio 2026. A nulla è servito l’intervento tempestivo dei soccorsi.

Tragedia sull’autostrada A21: operaio travolto e ucciso mentre stava lavorando

Tragedia sull’autostrada A21 all’uscita di Alessandria Ovest in direzione Piacenza dove un operaio stradale, che stava lavorando a fianco della carreggiata, è stato travolto da un veicolo.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. A tentare di rianimarlo il personale infermieristico del118 che stava tornando da Torino dopo aver partecipato a un corso di formazione, oltre all’automedica di Alessandria.

Dramma sull’autostrada A21, travolto e ucciso mentre sta lavorando: indagini in corso

Incidente mortale sul lavoro sull’A21, dove ieri ha perso la vita un operaio stradale travolto da un veicolo. L’uomo stava lavorando a fianco della carreggiata. Sul posto oltre ai soccorsi la Polizia stradale e lo Spresal, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari e che sono al lavoro per cercare di stabilire che cosa sia successo esattamente.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro, l’ennesimo sulle strade.