Tentato accoltellamento in classe e indagini aperte: sotto osservazione il disagio tra i più giovani e l’influenza dei social.

Un grave episodio ha scosso una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente di 11 anni ha tentato di accoltellato il professore di tecnologia durante le lezioni. Il gesto ha aperto indagini e riflessioni sulla dinamica dei fatti e sul possibile ruolo dei social network nella vicenda.

Studente 11enne tenta di accoltellare il prof davanti ai compagni

All’interno di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, si è verificato un episodio particolarmente grave nella mattinata di venerdì 29 maggio. Un alunno di 11 anni avrebbe cercato di colpire con un’arma da taglio il docente di tecnologia mentre si svolgevano le attività in classe, ma l’intervento tempestivo di chi era presente ha impedito che il professore venisse ferito.

Il giovane, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, avrebbe introdotto a scuola due piccoli coltelli e avrebbe tentato l’aggressione davanti ai compagni.

Ulteriori elementi al vaglio degli inquirenti raccontano una dinamica ancora più complessa: il ragazzino avrebbe indossato un casco integrale per celare la propria identità e avrebbe ripreso l’azione con il cellulare, trasmettendo anche una diretta all’interno di un gruppo su Telegram.

Come riportato dal Quotidiano Nazionale, l’istituto coinvolto sarebbe l’Istituto Comprensivo ‘G. Lombardo Radice – E. Fermi’. Le indagini sono affidate ai carabinieri e coordinate dalla Procura per i minorenni di Palermo, che sta valutando anche la possibile premeditazione del gesto e ascolterà familiari e docenti. La comunità scolastica e il territorio sono rimasti fortemente scossi dall’accaduto.

Studente 11enne tenta di accoltellare il prof davanti ai compagni e in diretta Telegram: reazioni e riflessioni

Sull’episodio è intervenuto anche il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, che ha espresso forte preoccupazione per la vicenda: “L’intera dinamica dell’episodio di San Vito Lo Capo, così per come viene riportata dai media, lascia davvero sgomenti, anzi si fa fatica perfino ad immaginarlo”, viene dichiarato al Quotidiano Nazionale. Ha poi aggiunto: “abbiamo un problema ad ogni latitudine, quindi anche dalle nostre parti. È oramai evidente che l’uso indiscriminato dei social come autentiche fabbriche di odio, in cui postare ogni forma di violenza, si ripercuote inevitabilmente su chi, ad appena 11 anni, non ha certamente la piena cognizione del gesto folle che sta compiendo”.

Anche le organizzazioni sindacali della scuola hanno commentato con preoccupazione, sottolineando il disagio crescente tra i più giovani. In particolare, è stato affermato: “È un episodio davvero grave che mostra quanto ormai sia dilagante nelle nostre scuole il disagio giovanile acuto e un’emergenza educativa, che non possono essere scaricate interamente sul personale scolastico”. E ancora: “La scuola non va lasciata sola”.