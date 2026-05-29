Salute: Fondazione Danone lancia II edizione Premio Andrea Ghiselli al Congresso Sinu

Fondazione Istituto Danone conferma il proprio sostegno alla ricerca nutrizionale partecipando al 46° Congresso Nazionale Sinu - Società italiana di nutrizione umana, ospitato a Bergamo, con iniziative scientifiche e il lancio della seconda edizione del Premio Andrea Ghiselli, dedicato ai giovani ...

Fondazione Istituto Danone conferma il proprio sostegno alla ricerca nutrizionale partecipando al 46° Congresso Nazionale Sinu – Società italiana di nutrizione umana, ospitato a Bergamo, con iniziative scientifiche e il lancio della seconda edizione del Premio Andrea Ghiselli, dedicato ai giovani ricercatori. Ampio spazio anche agli studi sul microbiota intestinale e sul suo ruolo nei processi di invecchiamento e nella salute metabolica.

A vincere la prima edizione del Premio Andrea Ghiselli è stata la dottoressa Sofia Lotti dell’Università degli Studi di Firenze.

https://www.youtube.com/watch?v=JKZAK8Hmiyg