Il caso del morto Giuseppe Giannelli, papà di un ex boss coinvolto in dinamiche di camorra, si inserisce in un contesto in cui vicende familiari e criminalità organizzata si intrecciano con decisioni restrittive da parte delle autorità. La scelta di vietare i funerali pubblici, infatti, risponde all’esigenza di prevenire possibili tensioni in un’area già segnata da equilibri delicati e da precedenti legati a gruppi criminali locali.

Morto il papà del boss pentito: chi è

Stando alle indiscrezioni di Fanpage, sebbene Giuseppe Giannelli, indicato come pregiudicato, non risulti formalmente inserito nell’organizzazione guidata in passato dal figlio, il suo nome comparirebbe comunque in alcune indagini e ordinanze relative al gruppo di Cavalleggeri. Secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gennaro Carra, dopo l’arresto del figlio l’uomo pare abbia avuto diversi contatti con esponenti del Rione Traiano, rivolgendosi anche a figure vicine al boss Alfredo Sorianiello, detto “’o Biondo”, per ottenere sostegno in circostanze specifiche.

Tra gli episodi citati pare figurino la sottrazione di armi riconducibili ad Alessandro Giannelli e il ferimento di un nipote, ritenuto estraneo agli ambienti criminali e probabilmente vittima di una ritorsione indiretta. In passato, sempre secondo le indiscrezioni, il figlio detenuto pare abbia continuato a impartire direttive dal carcere attraverso un telefono clandestinamente recuperato, elemento che contribuisce a delineare un quadro complesso e ancora oggetto di attenzione investigativa.

Morto il papà del boss pentito, la decisione del Questore: “Funerali pubblici vietati”

Come riportato da Fanpage, si svolgeranno in forma strettamente privata le esequie di Giuseppe Giannelli, 79 anni, deceduto per cause naturali nella notte tra martedì e mercoledì. Il Questore di Napoli ha disposto il divieto di celebrazioni pubbliche, una misura adottata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

Alla base del provvedimento ci sarebbe non solo il passato dell’uomo e i suoi legami indiretti con ambienti della criminalità organizzata, ma soprattutto una parentela considerata particolarmente sensibile per gli equilibri criminali dell’area flegrea: Giannelli era infatti il padre di Alessandro Giannelli, 48 anni, noto con il soprannome “Sfarz”, ex reggente del gruppo di Cavalleggeri, detenuto da circa dieci anni e recentemente diventato collaboratore di giustizia.

Il rischio di possibili tensioni o ritorsioni legate alla scelta del figlio di collaborare con la magistratura ha inciso in modo determinante sulla decisione delle autorità.