Un dolore già insopportabile si è trasformato in tragedia quando un padre è stato colto da un malore fatale mentre partecipava al funerale del proprio figlio. La comunità, già in lutto per la perdita del giovane, ha assistito attonita a un dramma che nessuno avrebbe potuto immaginare.

Doppio lutto nel Nord Est dell’Inghilterra

Un momento di lutto già intenso si è trasformato in una tragedia senza precedenti nel Nord Est dell’Inghilterra. Norman White, 61 anni, è stato colto da un malore improvviso proprio mentre la bara del figlio David Beilicki, 41 anni, veniva portata nella cappella di San Bede, presso il crematorio di Teesside. Testimoni presenti alla cerimonia hanno raccontato di aver visto l’uomo accasciarsi improvvisamente, interrompendo il corteo funebre e gettando parenti e amici nello sgomento.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, trasportando Norman in ospedale, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. La famiglia, già segnata da precedenti lutti tra cui la perdita di due gemellini nati senza vita dieci anni prima, si è trovata ad affrontare un dolore doppio e inaspettato, mentre la comunità locale, legata all’impegno discreto ma costante di Norman nello sport e nella vita sociale, restava profondamente colpita.

Dramma familiare: padre muore nel giorno del funerale del figlio

David Beilicki era stato trovato senza vita il 31 luglio, dopo anni di lotta contro la tossicodipendenza. La coincidenza della data del funerale con l’anniversario della morte dei gemellini ha intensificato il senso di tragedia per i familiari. Secondo la sorella Chantelle, David stava cercando di ricostruire la propria vita e mostrava segnali di miglioramento, rendendo il lutto ancora più doloroso.

Durante la cerimonia, Chantelle ha riferito di essersi accorta dell’assenza del padre e di aver appreso poco dopo del collasso di Norman, avvenuto davanti all’ingresso della cappella. L’uomo, padre di sette figli e molto stimato nella comunità per il suo impegno come allenatore di giovani atleti, non aveva mai avuto problemi cardiaci; la famiglia ha interpretato la sua morte come conseguenza di un crepacuore.