Stefano Benni è morto: addio allo scrittore di Bar Sport

L’Italia della letteratura perde una delle sue voci più originali: Stefano Benni è morto a 78 anni. Con i suoi libri, da Bar Sport a Margherita Dolcevita, ha saputo conquistare intere generazioni di lettori, regalando storie visionarie, ironiche e profondamente umane.

Stefano Benni è morto: il cordoglio del ministro della Cultura

Dal suo esordio con Bar Sport nel 1976, che introdusse al pubblico figure ormai entrate nell’immaginario collettivo come la “Luisona”, fino a successi come La compagnia dei Celestini, Elianto o Margherita Dolcevita, Benni aveva mostrato un talento raro nell’intrecciare satira, poesia e surrealtà.

Tradotto in oltre trenta lingue, era diventato un autore di culto, in grado di conquistare lettori di ogni generazione.

Oltre alla narrativa, Benni aveva sperimentato molti linguaggi: dal teatro al cinema, fino al giornalismo e alla poesia. Aveva scritto per testate come L’Espresso, Panorama, Il Manifesto e Repubblica, distinguendosi per una penna tagliente e anticonformista. Fu autore televisivo per un giovane Beppe Grillo, regista con Musica per vecchi animali (insieme a Dario Fo e Paolo Rossi) e promotore in Italia dei romanzi di Daniel Pennac, suo grande amico. Negli ultimi anni aveva pubblicato opere come Dancing Paradiso e Giura, confermando una vitalità creativa che non lo aveva mai abbandonato.

Dietro il soprannome di “Lupo”, che lo accompagnava fin dall’infanzia, rimane l’immagine di uno scrittore libero, ribelle e profondamente legato al valore dell’arte come strumento di condivisione e di resistenza.

“Con la scomparsa di Stefano Benni la cultura italiana perde uno degli autori più originali. Scrittore, umorista, giornalista e drammaturgo, ha saputo raccontare il nostro tempo con uno stile inconfondibile e capace di unire satira e poesia. Figura poliedrica e anticonformista, ha lasciato un segno nella letteratura e nello spettacolo“, ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Stefano Benni è morto: addio allo scrittore di Bar Sport

Stefano Benni si è spento a 78 anni dopo una lunga malattia, lasciando dietro di sé un patrimonio letterario che ha segnato la cultura italiana degli ultimi decenni. Nato a Bologna nel 1947 e cresciuto tra i paesaggi dell’Appennino, lo scrittore aveva costruito un immaginario ironico e visionario, capace di unire leggerezza e critica sociale. Colpito da un male che gli impediva anche di parlare, negli ultimi anni si era allontanato dalla scena pubblica.