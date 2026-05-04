La Supermedia YouTrend: quadro stabile nei sondaggi e competizione ancora aperta tra centrodestra e campo largo.

La rilevazione più recente della Supermedia YouTrend offre una fotografia piuttosto stabile del panorama politico italiano. I principali partiti non registrano scossoni significativi nei consensi, ma si conferma una competizione serrata tra i due poli in vista delle elezioni del 2027, dove saranno soprattutto le alleanze a determinare i possibili equilibri di forza. Ecco cosa è emerso dagli ultimi sondaggi politici.

Quadro dei partiti politici: stabilità nei consensi

La Supermedia YouTrend restituisce un panorama politico sostanzialmente fermo, con oscillazioni minime tra le principali forze in vista delle elezioni del 2027. In questo contesto, si conferma la leadership di Fratelli d’Italia, che mantiene la prima posizione con il 28,2%, mentre il Partito Democratico segue al 22,4% e il Movimento 5 Stelle si attesta al 12,8%.

Come sintetizzato anche nell’analisi dei dati, “Fratelli d’Italia resta primo, seguita dal Partito Democratico“. Nel resto dello schieramento di centrodestra, Forza Italia raggiunge l’8,2% e supera la Lega, ferma al 7%. Più indietro troviamo Alleanza Verdi e Sinistra in crescita al 6,5%, segnando l’incremento più rilevante (+0,3%). Seguono Futuro Nazionale al 3,4%, Azione al 3,1% e Italia Viva al 2,4%, mentre +Europa si ferma all’1,5% e Noi Moderati all’1,1%.

Nel complesso, il quadro rimane stabile, con variazioni marginali rispetto alla rilevazione precedente.

Sondaggi politici, la Supermedia YouTrend fa chiarezza: chi vincerebbe se si votasse oggi

La competizione tra blocchi appare particolarmente serrata e destinata a giocarsi soprattutto sulla costruzione delle alleanze. Il centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati) si attesta al 44,5%, ma può salire al 47,6% includendo Azione e al 47,9% con Futuro Nazionale. Sul fronte opposto, il cosiddetto campo largo composto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si colloca al 41,7%. In questa dinamica si inserisce anche la crescita del perimetro progressista, evidenziata dal dato complessivo che recita: “Il campo largo sale al 45,6% e supera di un punto il centrodestra, più per riequilibri interni che per veri spostamenti di voto“. L’aggregazione delle forze cambia sensibilmente se si aggiungono ulteriori soggetti: con Italia Viva e +Europa si arriva al 45,6%, mentre con Azione il blocco progressista potrebbe spingersi fino al 48,7%.

Lo scenario resta quindi aperto e condizionato dalla fluidità delle alleanze più che da reali spostamenti dell’elettorato, in un contesto politico che si muove in equilibrio tra continuità e possibili riassetti.