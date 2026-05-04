Roma-Fiorentina orario, formazioni e informazioni pratiche per lo stadio

La giornata numero 35 della Serie A propone un appuntamento importante: Roma ospita la Fiorentina allo Stadio Olimpico. L’incontro è in programma per lunedì 4 maggio con fischio d’inizio fissato alle 20:45. Si tratta di un monday night che mette in palio punti rilevanti: i giallorossi cercano l’ulteriore spinta per la corsa alle competizioni europee, mentre i viola vogliono mettere al sicuro la loro posizione in classifica.

Per chi segue la stagione e pianifica la trasferta, è utile avere sott’occhio tutte le informazioni pratiche: dai cancelli agli orari di apertura, dalle opzioni di parcheggio alle iniziative a bordo campo. Questo articolo riassume orario, probabili formazioni, modalità di visione in tv e streaming, nonché i servizi offerti allo Olimpico per rendere la serata più semplice e accogliente.

Orario, diretta tv e formazioni

La partita inizierà alle 20:45 e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN con copertura anche su Sky (canali 202, 214 e 251). È possibile seguirla in streaming tramite Sky Go, NOW e l’app di DAZN. Sul fronte delle scelte tattiche, le probabili formazioni segnalano uno schieramento offensivo per entrambe le squadre: la Roma con un modulo 3-4-2-1 e la Fiorentina con un 4-3-3, secondo le indicazioni disponibili prima del match.

Probabili formazioni

Secondo le rilevazioni prepartita, la Roma dovrebbe scendere in campo con: Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore indicato: Gasperini. La Fiorentina è attesa con: De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. Allenatore indicato: Vanoli. Le formazioni ufficiali saranno comunicate poco prima del fischio d’inizio.

Accesso allo stadio, biglietti e consigli per i tifosi

I cancelli dello Olimpico apriranno alle 18:45. È consigliabile presentarsi con largo anticipo (almeno 90 minuti prima) per evitare code ai tornelli, soprattutto in una serata feriale. Per chi deve ancora acquistare il biglietto, sono disponibili tagliandi; il club ricorda che l’accesso avviene esclusivamente con biglietto digitale. Il biglietto digitale può essere caricato sul Wallet di smartphone Android o iOS, sull’app “Il Mio Posto” oppure gestito tramite il form per il cambio utilizzatore sul sito ufficiale.

Servizi di assistenza e informazioni

Dal pomeriggio è attivo il box 4 in via Nigra per ogni necessità dalle 17:45 fino al fischio d’inizio; per informazioni è attivo anche il Contact Center al numero 06.89386000. Il club ricorda che non è consentito fare screenshot del titolo né rivendere i biglietti su piattaforme non autorizzate: esiste un form per segnalare abusi legati al secondary ticketing e la società interviene prontamente in caso di irregolarità.

Parcheggi, accessibilità e iniziative per i tifosi

A causa della concomitanza con gli Internazionali d’Italia di Tennis ci saranno variazioni nelle aree di parcheggio. I pass A1, A3 e A4 resteranno invariati; altri permessi (A5, A6, A7, B1, B2, C7, E1, E2) saranno reindirizzati verso il Lungotevere della Vittoria, con un servizio di navetta verso Viale dei Gladiatori. L’accesso allo stadio avverrà tramite prefiltraggio a Viale dei Gladiatori. Si invita a valutare taxi e trasporti pubblici per evitare disagi legati alle modifiche dei parcheggi.

Servizi per persone con disabilità e iniziative sociali

La partita prevede aree dedicate per persone con disabilità: i titolari di permessi potranno utilizzare parcheggi riservati e l’accesso è consentito solo con abbonamento/biglietto e relativo tagliando disabili. Prosegue il progetto Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli, con la flotta messa a disposizione da KINTO e Toyota per il trasferimento dei tifosi con disabilità motoria, supportata da volontari della Protezione Civile Arvalia. È attiva anche l’iniziativa solidale Food for the Community in collaborazione con la Caritas diocesana di Roma per il recupero delle eccedenze alimentari delle aree hospitality.

Atmosfera prepartita e intrattenimento

Allo Olimpico è previsto intrattenimento in stile matchday: la playlist sarà dedicata ai successi del primo decennio degli anni 2000 (una selezione best of 2003) insieme agli inni del Club. I tifosi possono partecipare all’iniziativa fanselfie inviando un selfie con capo giallorosso alla pagina dedicata per comparire sui maxi-schermi durante il prematch e l’intervallo. Lo Store su viale delle Olimpiadi sarà chiuso per lavori, ma sarà attivo un Trailer Store all’ingresso della Tribuna Monte Mario dove acquistare la maglia matchday e il merchandising ufficiale.

Infine, dopo la sfida la Roma volerà a Parma nella prossima giornata, mentre la Fiorentina ospiterà il Genoa: piccoli dettagli che già guardano oltre la serata del monday night e mantengono alta l’attenzione sul finale di stagione.