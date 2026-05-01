Calendario sportivo: orari, dirette e note sulla 35ª giornata di Serie A

Tutti gli orari e le informazioni chiave sulla 35ª giornata di Serie A , con i canali di trasmissione, i calciatori squalificati e gli altri appuntamenti sportivi del weekend

La 35ª giornata di Serie A si disputa da venerdì 1 a lunedì 4 maggio 2026: un turno che concentra incontri decisivi e coperture televisive tra DAZN, Sky e le piattaforme in streaming. In questo articolo trovate il calendario completo, le informazioni sulle dirette e le esclusioni decise dal Giudice Sportivo, unite a un quadro degli altri appuntamenti sportivi del weekend come il Master 1000 di Madrid e le prove a Miami della Formula 1.

L’obiettivo è offrire una sintesi chiara e utile per tifosi, fantallenatori e appassionati.

Oltre al calendario agonistico analizziamo anche le implicazioni per il fantacalcio: la disponibilità dei voti, le regole per le revisioni e le opzioni offerte dalle app come Fantapiu3, che consente di seguire più campionati. Troverete inoltre i riferimenti per non perdere le partite nei locali abbonati e le piattaforme di streaming ufficiali, con suggerimenti pratici per organizzare la visione.

Il calendario completo della 35ª giornata

La giornata si apre venerdì 1 maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce, poi prosegue con tre appuntamenti del sabato: alle 15.00 Udinese-Torino, alle 18.00 Como-Napoli e alle 20.45 Atalanta-Genoa. La domenica inizia alle 12.30 con Bologna-Cagliari, segue alle 15.00 Sassuolo-Milan, alle 18.00 Juventus-Verona e alle 20.45 Inter-Parma.

Il turno si chiude lunedì 4 maggio con Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Questa scansione temporale è pensata per coprire le esigenze di pubblico televisivo e degli stadi.

Orari e coperture televisive

Le partite sono diffuse su diverse piattaforme: DAZN trasmette diversi match, mentre Sky trasmette in esclusiva alcune gare serali; in particolare Atalanta-Genoa, Juventus-Verona e Roma-Fiorentina saranno visibili anche su Sky Sport e in streaming su NOW. Ricordiamo che molte delle dieci partite di ogni turno sono fruibili nei locali con abbonamento Sky: per individuare il punto di ritrovo più vicino è possibile consultare servizi dedicati. Per chi organizza serate con amici è utile verificare in anticipo la disponibilità delle piattaforme e le fasce orarie.

Giocatori squalificati e impatto sulle formazioni

Per la 35ª giornata il Giudice Sportivo ha segnalato tre calciatori che dovranno saltare l’incontro: Cancellieri (Lazio), El Aynaoui (Roma) e Valentini (Verona). Queste assenze possono influire sulle scelte tattiche degli allenatori e sulle strategie dei fantallenatori, obbligando a soluzioni alternative in ruoli chiave. Valutare la lista dei sostituti e l’adattabilità dei moduli diventa fondamentale: il reparto offensivo o la linea difensiva potrebbero subire modifiche decisive per la classifica.

Consigli pratici per il fantacalcio

Se siete fantallenatori, controllate le formazioni ufficiali poco prima del fischio d’inizio e sfruttate le app che aggiornano voti e bonus. La piattaforma Fantapiu3 consente di seguire i voti della giornata e permette di giocare con leghe multiple, incluse Serie A, Serie B e campionati internazionali: Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1. Ricordate che i voti possono essere revisionati entro 24 ore dal termine dei match, quindi eventuali cambiamenti ai tabellini ufficiali possono modificare le vostre classifiche.

Altri eventi sportivi e appuntamenti del weekend

Oltre al calcio, il weekend offre altri grandi appuntamenti: a Madrid si disputa la finale femminile del Master 1000 di tennis, mentre a Miami è in programma la gara sprint e le qualifiche della Formula 1, eventi che completano l’offerta agonistica internazionale. Questi appuntamenti possono attrarre chi segue più discipline e offrono spunti per confronti tra atleti e squadre in vista dei prossimi impegni stagionali.

Un’occhiata agli eventi istituzionali

Non solo sport: in Città del Vaticano è prevista l’ordinazione episcopale dei Vescovi Ausiliari di Roma, un evento istituzionale di rilievo per la comunità ecclesiale. Anche se appartenente a una sfera diversa d’interesse, segnaliamo questo appuntamento per chi desiderasse seguire le notizie oltre il calendario sportivo, completando così la panoramica del weekend.

In sintesi, il turno che va dal 1 al 4 maggio 2026 è denso di appuntamenti: dalla 35ª giornata di Serie A con relative dirette e squalificati, fino ai grandi eventi internazionali di tennis e Formula 1, senza dimenticare le informazioni pratiche per il fantacalcio e le app che ne facilitano la gestione. Tenete d’occhio le conferme ufficiali sulle formazioni e le eventuali revisioni dei voti per rimanere aggiornati e ottimizzare le vostre scelte di visione e gioco.