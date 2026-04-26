Pareggio senza reti tra Verona e Lecce: annullato il gol di Edmundsson

Al Bentegodi si chiude 0-0 tra Verona e Lecce: una gara poco vivace e decisa da un episodio nel recupero con la rete annullata a Edmundsson

Al Bentegodi la sfida valida per la 34ª giornata di Serie A tra Verona e Lecce si è conclusa sullo 0-0, in una serata dominata dalla concretezza difensiva e da poche occasioni limpide. La partita del 25 Aprile, 2026 ha registrato un finale convulso: al 94′ Edmundsson ha insaccato di testa ma il gol è stato annullato dopo l’intervento del VAR per un presunto fallo sul portiere Falcone.

Il risultato lascia la classifica in condizioni critiche per entrambe le squadre: il Lecce sale a 29 punti ed è al quart’ultimo posto, mentre il Verona, penultimo con 19 punti, vede sempre più vicino lo spettro della retrocessione. La gara ha offerto sprazzi di intensità ma poche azioni risolutive, con alcuni momenti chiave che hanno fatto la differenza sul piano psicologico e tattico.

La partita in breve: ritmo, tattica e pochi pericoli

Per larghi tratti il confronto è stato caratterizzato da ritmi contenuti e da un equilibrio prudente a centrocampo. Il Verona ha schierato un 3-5-2 improntato alla solidità, mentre il Lecce si è affidato a un 4-2-3-1 più coperto, cercando la verticalizzazione in contropiede. Le occasioni migliori sono arrivate in momenti isolati: al 16′ un tiro ravvicinato di Akpa-Akpro è stato respinto da Falcone con il viso, e nella ripresa il Lecce ha provato a farsi vedere con un tentativo di Coulibaly murato in area.

Le scelte dei tecnici

Paolo Sammarco ha affidato la regia a Gagliardini e ha puntato su giocatori come Suslov e Bowie in avanti per provare ad animare il reparto offensivo. Dall’altra parte, Eusebio Di Francesco ha confermato un assetto prudente con Stulic e Gandelman sulla trequarti. I cambi nella ripresa hanno cercato di dare freschezza: il Lecce ha inserito nomi come Cheddira e Ngom, mentre il Verona ha provato a sfruttare la corsa di Lirola e la fisicità di Vermesan.

Momenti chiave e l’episodio decisivo del recupero

La partita è rimasta in bilico fino alla fine e la svolta è arrivata nel recupero: su punizione dalla destra di Lovric, Edmundsson ha colpito di testa e ha trovato la rete, ma l’arbitro Davide Massa, richiamato dal VAR, ha annullato per un contatto ritenuto falloso su Falcone. Secondo la valutazione del VAR, il difensore del Verona avrebbe colpito il portiere con il braccio durante la giocata, rendendo irregolare l’azione. L’episodio ha segnato la lettura finale del match e ha lasciato i padroni di casa con l’amaro in bocca.

Reazioni in campo e conseguenze

Dopo l’annullamento, le emozioni si sono spente rapidamente: il rifiuto della rete ha tolto la possibilità al Verona di interrompere la striscia negativa che lo aveva visto perdere le ultime cinque gare prima dell’incontro. Sul fronte del Lecce, il pareggio vale una boccata d’ossigeno in chiave salvezza, con la squadra guidata da Di Francesco che mantiene un piccolo vantaggio rispetto alle inseguitrici. Va sottolineato come la decisione VAR abbia condizionato il clima sugli spalti e la tensione dei giocatori nei minuti finali.

Dinamiche e punti salienti della ripresa

Nel secondo tempo il Lecce è partito più propositivo e ha messo in difficoltà la difesa scaligera con alcune giocate offensive, su tutte il tiro ravvicinato di Cheddira salvato da Montipò al 79′. Il Verona ha risposto con ingressi studiati per sfruttare la profondità sulle fasce, ma anche un problema fisico ha condizionato i piani: al 51′ Bella-Kotchap ha dovuto lasciare il campo per un nuovo problema alla spalla, sostituito da Valentini.

Al 27′ un errore in retropassaggio di Frese verso Montipò ha creato apprensione, con Stulic pronto ad approfittare ma il portiere ha salvato con un intervento di rinvio. I cambi nell’ultimo quarto d’ora hanno aumentato l’intensità ma non hanno generato il guizzo decisivo: al 92′ ancora il Lecce con N’Dri che ha impegnato Montipò con un diagonale ravvicinato.

Implicazioni di classifica e riflessioni finali

Con il pareggio del 25 Aprile, 2026 il Lecce raggiunge quota 29 punti e si sistema al quart’ultimo posto; il Verona, fermo a 19 punti, resta penultimo e vede la zona retrocessione avvicinarsi pericolosamente. Al momento la terzultima posizione è occupata dalla Cremonese a 28 punti, mentre il Pisa è ultimo con 18 punti: una graduatoria ancora fluida, ma con poche occasioni per distrazioni da parte delle squadre in fondo alla classifica.

In conclusione, la sfida al Bentegodi è stata decisa da un episodio più che dalla qualità complessiva del gioco: il VAR ha avuto un ruolo centrale, ribadendo quanto il margine tra gioia e delusione nel calcio moderno sia spesso affidato a dettagli che fanno la differenza.