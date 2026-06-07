Mondiali 2026: il caso dell'attaccante iracheno trattenuto per ore all'aeroporto di Chicago

Aymen Hussein, l'eroe che ha riportato l'Iraq ai Mondiali dopo 40 anni, è stato trattenuto per 7 ore all'aeroporto di Chicago. Scopri i dettagli di questa vicenda.

Mentre il mondo si prepara per l’inizio dei Mondiali 2026un episodio insolito ha coinvolto l’attaccante iracheno Aymen Hussein. Il giocatore, arrivato all’aeroporto di Chicago insieme alla squadra nazionale, è stato trattenuto per circa 7 ore dagli agenti americani. Questo episodio si inserisce in una serie di controlli rigorosi che hanno coinvolto anche altri membri del team iraniano.

La vicenda ha destato grande attenzione, soprattutto perché Hussein è una figura chiave per la nazionale irachena. Il giocatore, infatti, ha segnato il gol decisivo che ha permesso all’Iraq di qualificarsi per i Mondiali dopo 40 anni. Nonostante i controlli prolungati, Hussein è stato infine autorizzato a raggiungere il West Virginiadove la squadra farà base durante il torneo.

Purtroppo, non è stata la stessa sorte per il fotografo ufficiale della squadra, a cui è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti.

Aymen Hussein: chi è e perché è stato trattenuto

Hussein, 30 anni, è un giocatore di grande valore per la nazionale irachena. Il suo gol contro la Bolivia nei playoff ha garantito all’Iraq un posto ai Mondiali, un traguardo storico dopo decenni di assenza.

Le ragioni del trattenimento a Chicago non sono ancora chiare. Secondo quanto riferito da un funzionario del Comitato olimpico irachenogli agenti hanno esaminato il suo telefonino e lo hanno interrogato per ore. Solo dopo 7 ore di controlli, Hussein è stato finalmente liberato.

Il fotografo ufficiale della squadra, invece, ha subito un trattamento ancora più severo. È stato interrogato per 10 ore prima di ricevere un rifiuto definitivo all’ingresso negli Stati Uniti. Le autorità americane non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda, ma la situazione ha sollevato molte domande e preoccupazioni.

I Mondiali 2026: il debutto dell’Iraq

I Mondiali 2026 inizieranno il 11 giugno con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. L’Iraq farà il suo debutto il 17 giugno contro la Norvegia. Nonostante gli episodi spiacevoli all’arrivo, la squadra è pronta a dare il massimo in campo. Hussein, in particolare, sarà una delle figure chiave da tenere d’occhio durante il torneo.

La vicenda di Hussein a Chicago è un esempio di come i controlli di sicurezza possano avere un impatto significativo sugli atleti e sui loro team. Nonostante le difficoltà, la nazionale irachena è determinata a dimostrare il proprio valore in campo, con l’obiettivo di onorare la lunga tradizione calcistica del paese.