Nella lista preliminare di 28 giocatori diramata dal commissario tecnico Carlos Queiroz per il prossimo Mondiale 2026 figura il centrocampista Thomas Partey. La notizia riporta al centro del dibattito pubblico la convivenza tra vicende giudiziarie e carriera sportiva: l’atleta, che dopo cinque stagioni all’Arsenal si è trasferito al Villarreal nel 2026, ha formalmente dichiarato di essere non colpevole rispetto alle imputazioni mosse nel Regno Unito.

Le accuse riguardano sette capi di imputazione per violenza sessuale e un capo per aggressione sessuale, con denunce presentate da quattro donne e riferite a episodi avvenuti nel periodo 2026-2026. Secondo le informazioni disponibili, Partey continuerà a rispondere alle istanze giudiziarie nel Regno Unito, visto che è previsto che vada a processo il prossimo anno; al momento la posizione formale resta quella della presunzione di innocenza.

La cronologia degli avvenimenti e le scelte di club

I fatti hanno una temporizzazione che ha avuto ripercussioni sulla carriera del giocatore: le prime accuse sono emerse pochi giorni dopo la scadenza del contratto con l’Arsenal, e il trasferimento al Villarreal è stato ufficializzato nell’estate del 2026. La firma con il club spagnolo è avvenuta dopo che l’atleta aveva ottenuto la libertà su cauzione.

Nonostante il procedimento in corso, Partey ha continuato a essere impiegato agonisticamente, collezionando presenze in campionato e contribuendo alle qualificazioni della sua nazionale.

Accuse e contesto temporale

Le ipotesi di reato contestate si riferiscono a episodi avvenuti tra il 2026 e il 2026, periodo in cui il centrocampista ha militato nell’Arsenal. Le parti offese sarebbero quattro donne diverse; la complessità del quadro investigativo ha portato a un fascicolo con più capi di imputazione. È fondamentale ricordare che, nel sistema processuale, una persona imputata mantiene il diritto a una difesa e al dibattimento pubblico prima di qualsiasi condanna definitiva, concetto che in ambito giornalistico viene spesso citato come presunzione di innocenza.

La posizione della difesa e le ricadute sportive

Difensori legali di Partey hanno ribadito il rifiuto di ogni addebito e la cooperazione con le autorità. Sul piano sportivo, la convocazione in nazionale solleva interrogativi su criteri etici e regolamenti federali: i club e le federazioni devono contemperare la tutela dell’immagine istituzionale con il diritto dell’atleta a essere giudicato in sede competente. Il caso ha inoltre conseguenze pratiche sulla preparazione del Ghana, poiché la presenza del centrocampista incide sulla composizione e sul sistema di gioco della squadra.

La convocazione del Ghana e l’impatto tecnico

Carlos Queiroz ha incluso Partey nella rosa preliminare per il ritiro e l’amichevole in programma prima del torneo: da qui dovrà uscire la lista finale ridotta a 26 elementi. La scelta accentua il ruolo strategico che il giocatore ha nella fase mediana della squadra africana: durante le qualificazioni Partey è stato spesso titolare e ha contribuito a plasmare l’assetto difensivo-offensivo del Ghana. La convocazione, quindi, non è solo un atto amministrativo ma un segnale sull’importanza tecnico-tattica attribuita a lui dallo staff.

Assenze e alternative nel reparto offensivo

Tra le defezioni spicca quella di Mohammed Kudus, fermo per un infortunio al quadricipite subito a gennaio; l’attaccante non ha recuperato i tempi previsti e quindi salterà il torneo. Per rimpiazzarlo e garantire opzioni offensive Queiroz può contare su uomini come Antoine Semenyo del Manchester City e Inaki Williams dell’Athletic Bilbao, oltre a diverse alternative in lista come Ernest Nuamah, Kamal Deen Sulemana e Brandon Thomas-Asante. Queste scelte evidenziano la volontà di mantenere profondità e varietà di soluzioni in attacco.

Composizione della rosa preliminare e calendario mondiale

La rosa annunciata comprende cinque portieri, numerosi difensori di esperienza e centrocampisti di profilo internazionale. Nella lista figurano nomi come il portiere Lawrence Ati-Zigi e il difensore richiamato Abdul Rahman Baba, tornato in nazionale dopo assenze. Il gruppo conterà su giocatori che militano in campionati europei di primo livello, fattore che aumenta l’attenzione mediatica sul Ghana nei giorni pre-torneo.

Calendario e avversari nel gruppo L

Dal punto di vista logistico e competitivo il Ghana è inserito nel Gruppo L insieme a Croazia, Inghilterra e Panama. La squadra apre il suo cammino a Toronto contro Panama il 17 June, poi affronterà l’Inghilterra a Boston il 23 June e chiuderà la fase a gironi a Philadelphia contro la Croazia. Se Partey dovesse rimanere nella lista definitiva, la partita contro l’Inghilterra rappresenterebbe il possibile momento di maggiore attenzione pubblica e mediatica per la sua presenza in campo.