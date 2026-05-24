Milan-Cagliari, ultima di campionato: formazioni, orario e dove vederla

Milan e Cagliari si affrontano a San Siro per l'ultima giornata: ecco orario, possibili scelte di Allegri, la situazione in classifica e come seguire il match in tv e streaming

Il Milan torna a giocare in casa per chiudere la stagione: ultima giornata di campionato e uno scontro che vale più di tre punti, visto il posizionamento dei rossoneri in classifica. La sfida contro il Cagliari si disputerà a San Siro e rappresenta un appuntamento cruciale per assicurarsi un posto nella prossima Champions League.

L’attesa è alta anche per la cornice di pubblico e per le scelte tecniche che l’allenatore proporrà sul prato milanese.

La partita è in programma domenica 24 maggio con calcio d’inizio alle 20:45. I tifosi affolleranno lo stadio, con le previsioni che parlano di un pubblico molto numeroso e dell’ipotesi di sold-out per un match dal sapore decisivo.

Oltre al risultato, l’attenzione sarà puntata su giocatori chiave e su eventuali novità di formazione, compreso il possibile ritorno in campo di Luka Modric dopo l’infortunio.

Contesto sportivo e obiettivi in palio

Per il Milan si tratta di confermare la posizione di vertice: la squadra è chiamata a portare a casa i punti necessari per consolidare il terzo posto e garantirsi la partecipazione alla prossima Champions League.

Dall’altra parte il Cagliari arriva con motivazioni proprie e la voglia di concludere la stagione positivamente. In questo genere di sfide la tensione è elevata, perché ogni episodio può ribaltare gli equilibri e cambiare il destino delle squadre coinvolte.

Probabili formazioni e scelte degli allenatori

Le indicazioni sulle formazioni vedono il Milan orientato verso un modulo solido e bilanciato. Tra i nomi che circolano per la squadra di Allegri figurano giocatori con ruoli chiave in difesa, centrocampo e attacco: il portiere Maignan, la linea difensiva con De Winter, Gabbia e Pavlovic, mentre in mediana dovrebbero agire Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot e Bartesaghi. In avanti la coppia indicata comprende Gimenez e Nkunku, anche se nelle ultime ore è emerso un ballottaggio per il ruolo offensivo che potrebbe vedere coinvolto Fullkrug.

Le scelte del Cagliari

Il Cagliari dovrebbe rispondere con un 4-3-3 tradizionale: Caprile in porta e una difesa con Zé Pedro, Mina, Dossena e Obert. A centrocampo spazio ad Adopo, Gaetano e Deiola, mentre il tridente offensivo vede Palestra, Mendy e Se. Esposito pronti a cercare spazi e ripartenze. L’allenatore Pisacane punterà su equilibrio e capacità di sfruttare contropiedi e calci piazzati per mettere in difficoltà i rossoneri.

Situazione singoli e spunti tattici

Un capitolo a parte riguarda lo stato di forma di Luka Modric. Il centrocampista croato, tornato a disposizione dopo la frattura allo zigomo subita in un precedente scontro, ha dichiarato di sentirsi in buone condizioni e concentrato sulla partita contro il Cagliari. La sua presenza in campo è attesa con una maschera protettiva, elemento che modificherà anche l’approccio tecnico in fase di interdizione e costruzione del gioco.

Ballottaggi e possibili varianti

Al di là del caso Modric, restano dubbi sull’attacco e su chi occuperà la prima punta: il confronto tra Gimenez e Fullkrug è uno dei temi dell’ultim’ora, così come l’adattamento di alcuni esterni in ruoli più difensivi o offensivi a seconda delle esigenze tattiche. L’allenatore Allegri potrà scegliere una formazione più conservativa per proteggere il risultato o una disposizione più offensiva se servirà forzare l’esito della partita.

Atmosfera, kit e diretta tv

Lo stadio sarà il palcoscenico di una serata intensa: le fonti parlano di circa 74.000 spettatori attesi a San Siro, con il pubblico rossonero pronto a spingere la propria squadra verso l’obiettivo. Per l’occasione il Milan indosserà la nuova maglia home, presentata pochi giorni prima, un dettaglio che aggiunge fascino all’evento e carica emotiva ai giocatori.

Dove seguire la partita

La partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN, visibile anche in streaming tramite l’app ufficiale della piattaforma. Questo significa che gli abbonati potranno seguire l’intera gara su smart TV, dispositivi mobili e servizi connessi, mentre chi preferisce l’atmosfera dello stadio vivrà l’evento dal vivo tra cori e bandiere.

Conclusione

Il match tra Milan e Cagliari non è solo l’ultima gara di una stagione: è un passaggio decisivo per i rossoneri verso la vetta europea e una serata che promette emozioni intense per i tifosi. Tra formazioni in bilico, il possibile rientro di Modric con la sua maschera e il grande pubblico di San Siro, il posto in Champions resta il vero premio in palio.