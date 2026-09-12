Genoa-Frosinone 1-1: Vasquez risponde a Kvernadze, De Rossi respira

Il Genoa ha ottenuto un prezioso pareggio contro il Frosinone, salvando la panchina di De Rossi. La partita, giocata a Marassi, si è conclusa con un 1-1 con i rossoblù che hanno rimontato lo svantaggio iniziale. I neopromossi di Alvini hanno dimostrato ancora una volta di essere una squadra ben organizzata e pericolosa, capace di lottare fino alla fine per la salvezza.

La partita è stata decisa da due gol, uno per tempo. Al 14′ Kvernadze ha portato in vantaggio il Frosinone con un’azione di contropiede, mentre al 50′ Vasquez ha pareggiato con un destro al volo su assist di Sow. La partita è stata intensa, con diverse occasioni da entrambe le parti, ma alla fine il risultato è stato equo.

Un primo tempo difficile per il Genoa

Il Genoa ha iniziato la partita con un buon gioco, ma il Frosinone si è dimostrato cinico e ha capitalizzato l’unica vera occasione creata. Kvernadze ha superato Marcandalli con un dribbling magistrale e ha battuto Bijlow. La reazione del Genoa è stata immediata, ma Baldanzi ha fallito una clamorosa occasione tutto solo davanti al portiere.

Nel finale di tempo, il Genoa ha anche sbagliato un rigore, il primo concesso in questa stagione in Serie A, con Colombo che ha calciato fuori il pallone. Il penalty è stato concesso dopo una revisione al Var per un fallo di mani di Cittadini sul tiro di Baldanzi.

La rimonta del Genoa e le emozioni del secondo tempo

Nella ripresa, il Genoa è ripartito con rabbia e determinazione, trovando il pareggio dopo cinque minuti con Vasquez. De Rossi ha fatto esordire anche El Shaarawy per cercare la vittoria, ma è stato il Frosinone a rendersi pericoloso con Kvernadze. Nel finale, il Genoa ha avuto un’occasione con Vitinha, ma Palmisani ha sventato il pericolo. Poco dopo, Vasquez è stato espulso per doppia ammonizione, lasciando il Genoa in dieci. In pieno recupero, il Frosinone ha avuto il matchpoint con Bobcek, Calò e Zerbin, ma il risultato è rimasto inchiodato sull’1-1.

Il Frosinone: una squadra da rispettare

Il Frosinone Calcio, noto anche come Frosinone, è una società calcistica italiana con sede nella città di Frosinone. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano. Fondata nel 1906 la società ha una lunga storia di alti e bassi, con diverse rifondazioni nel corso degli anni. Dopo un lungo periodo nei campionati di terza e quarta serie, il Frosinone ha esordito in Serie B nella stagione 2006-2007 e ha ottenuto quattro promozioni in Serie A nelle stagioni ––– e 2025-2026.

I colori sociali del Frosinone sono il giallo e l’azzurro, da cui il soprannome di canarini. La squadra disputa le partite casalinghe allo stadio Benito Stirpe, che può ospitare fino a 16.227 spettatori. Il Frosinone ha conquistato un campionato di Serie B, due di Serie C2 e due di Serie D, consolidandosi come una delle squadre più rappresentative del Lazio.