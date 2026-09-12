Marc Marquez vince la sprint a Misano: Bezzecchi secondo

Marc Marquez ha dominato la sprint del GP di San Marino 2026, conquistando la vittoria davanti a Marco Bezzecchi e Jorge Martin. La gara lunga è in programma per domenica.

Il circuito di Misano ha ospitato sabato 12 settembre 2026 una sprint emozionante del GP di San Marino, con Marc Marquez che ha conquistato la vittoria. Lo spagnolo, partito dalla seconda posizione, ha preso subito il comando della gara e non ha più lasciato la testa della corsa, tagliando il traguardo davanti alle due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

Questa vittoria permette a Marquez di accorciare le distanze in vetta alla classifica piloti della MotoGP portandosi a soli 14 punti dal leader del Motomondiale, Jorge Martin. Bezzecchi, invece, insegue a 22 lunghezze.

L’ordine d’arrivo della sprint race di Misano

Ecco i primi dieci piloti classificati nella sprint race di Misano:

1. Marc Marquez (Ducati)

(Ducati) 2. Marco Bezzecchi (Aprilia) +1.068

3. Jorge Martin (Aprilia) +3.538

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati) +3.968

5. Alex Marquez (Ducati) +4.348

6. Pedro Acosta (KTM) +6.944

7. Raul Fernandez (Aprilia) +7.707

8. Fermin Aldeguer (Ducati) +8.832

9. Luca Marini (Honda) +11.712

10. Johann Zarco (Honda) +14.534

Una giornata da dimenticare per Francesco Bagnaia, che ha chiuso tredicesimo.

La gara lunga è prevista per domenica alle 14.

La classifica piloti dopo la sprint di Misano

Ecco come cambia la classifica piloti dopo la sprint race a Misano:

1. Jorge Martin – Aprilia – 263

2. Marc Marquez – Ducati – 249

3. Marco Bezzecchi – Aprilia – 241

4. Fabio Di Giannantonio – Ducati – 214

5. Ai Ogura – Aprilia – 203

6. Pedro Acosta – KTM – 193

7. Raul Fernandez – Aprilia – 189

8. Francesco Bagnaia – Ducati – 143

9. Alex Marquez – Ducati – 133

10. Fermin Aldeguer – Ducati – 92

Marc Marquez ha migliorato i suoi record personali, raggiungendo 21 vittorie in sprint e 37 medaglie. Ha eguagliato Jorge Martin per sprint condotte dall’inizio alla fine, con un totale di 11. Questa è stata la prima vittoria di Marquez nella sprint di Misano.

La partenza e il dominio di Marquez

Marc Marquez ha preso il comando della gara fin dalla prima curva, superando Bezzecchi con una gran staccata. Ha poi mantenuto un ritmo impressionante, con un giro veloce della gara di 1:30.700. Bezzecchi ha cercato di ricucire il distacco, ma Marquez ha tenuto la distanza, chiudendo con un vantaggio di 1.068 secondi.

Jorge Martin, leader del campionato, ha completato il podio, mentre Fabio Di Giannantonio ha chiuso quarto. Alex Marquez ha completato la top five, seguito da Pedro Acosta e Raul Fernandez. La gara lunga di domenica promette ulteriori emozioni e colpi di scena.