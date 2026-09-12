Bezzecchi conquista la pole position a Misano con nuovo record

Marco Bezzecchi ha dominato le qualifiche del GP di San Marino, conquistando la pole position con un tempo record. Alle sue spalle, Marc Marquez e Fermin Aldeguer completano la prima fila.

Il circuito di Misano ha visto oggi, sabato 12 settembre, un’esibizione straordinaria di Marco Bezzecchi che ha conquistato la pole position del GP di San Marino con un tempo record di 1:29.982. Questo risultato ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi e ha messo in evidenza la competitività del pilota dell’Aprilia.

La griglia di partenza del GP di San Marino

La griglia di partenza per la gara di domani, domenica 13 settembre, è stata definita con Bezzecchi in testa. Alle sue spalle, Marc Marquez e Fermin Aldeguer completano la prima fila, dimostrando la forza delle Ducati in questa stagione. La seconda fila vedrà Fabio Di GiannantonioJorge Martin e Luca Marini mentre Alex Marquez chiude in nona posizione.

Una sorpresa è la posizione di Francesco Bagnaia solo quattordicesimo.

Le prestazioni del venerdì

Il duello tra Bezzecchi e Marquez è stato il fulcro delle prove del venerdì. Nelle libere del mattino, Marquez ha preceduto Bezzecchi di sei centesimi, ma nel pomeriggio il pilota dell’Aprilia ha risposto con un tempo di 1:30.144 superando il rivale.

La Ducati ha mostrato una grande competitività, con quattro moto nella top5: oltre a Marquez e Aldeguer, anche Alex Marquez e la coppia del Pertamina Enduro VR46 Racing TeamFabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Le sorprese delle pre-qualifiche

Le pre-qualifiche hanno visto alcune sorprese. Pedro Acosta con la KTM ha chiuso in sesta posizione, mentre Luca Marini e Johann Zarco hanno centrato l’accesso diretto alla Q2. Zarco, in particolare, ha dimostrato una grande resilienza dopo un infortunio che l’ha tenuto lontano dalle piste per circa tre mesi e mezzo. Il leader del campionato, Jorge Martin ha conquistato l’ultimo posto disponibile per l’accesso diretto al Q2, ma dovrà salire di colpi per conservare la leadership.

Tra i piloti che non hanno centrato la Q2, spicca Enea Bastianini con la KTM Tech3 primo degli esclusi per soli 14 millesimi. Un’ulteriore sorpresa è la posizione di Francesco Bagnaia solo diciannovesimo su un tracciato che in passato l’ha visto trionfare.

Gli orari del GP di San Marino

Domani, domenica 13 settembre, il programma del GP di San Marino prevede l’ultima sessione di prove libere della classe regina alle 10:10, seguite dalle qualifiche. Alle 15 è in programma la Tissot Sprint che assegnerà i primi punti del weekend. La gara principale si terrà domani pomeriggio, con tutti gli occhi puntati su Bezzecchi e Marquez, pronti a dare spettacolo sulla pista di Misano.