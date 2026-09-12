Vertice G20 negli Stati Uniti: la posizione della Russia

La partecipazione del presidente russo Vladimir Putin al G20 2026 negli Stati Uniti non è ancora stata discussa. Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera, ha fornito aggiornamenti sui preparativi.

Il prossimo vertice del G20, che si terrà negli Stati Uniti, sta suscitando particolare interesse per la possibile partecipazione del presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, secondo le ultime dichiarazioni ufficiali, la questione non è ancora stata affrontata in modo concreto.

Yuri Ushakov, consigliere di Putin per la politica estera, ha fornito alcuni chiarimenti sulla situazione attuale.

In un’intervista, ha sottolineato che, per quanto ne sa, tutti i paesi sono stati invitati al summit, ad eccezione del Sudafrica. Ha inoltre precisato che i lavori preparatori stanno procedendo come di consueto a livello di esperti.

I preparativi del vertice G20

Secondo Ushakov, i rappresentanti russi stanno continuando a lavorare ai documenti necessari per il vertice.

Questo indica che, nonostante le incertezze sulla partecipazione di Putin, la Russia è attivamente coinvolta nei preparativi. Tuttavia, la possibilità di un viaggio del presidente russo non è stata ancora discussa.

“Qui il lavoro prosegue a livello di esperti. I nostri continuano a lavorare ai documenti per il vertice, quindi tutto procede come di consueto”, ha affermato Ushakov.

Questa dichiarazione suggerisce che, almeno per il momento, non ci sono ostacoli significativi ai preparativi russi per il summit.

La posizione della Russia

La questione della partecipazione di Putin al G20 è particolarmente delicata, soprattutto alla luce delle tensioni internazionali degli ultimi anni. Tuttavia, Ushakov ha chiarito che la possibilità di un viaggio del presidente russo non è stata nemmeno affrontata. Questo potrebbe indicare che la Russia sta adottando un approccio prudente, in attesa di ulteriori sviluppi.

“Quanto alla possibilità di un viaggio di Putin, non abbiamo nemmeno affrontato la questione”, ha dichiarato il consigliere. Questa affermazione lascia aperta la possibilità che la decisione finale possa essere presa in un momento successivo, in base all’evoluzione della situazione internazionale.

Le dichiarazioni di Yuri Ushakov offrono un quadro più chiaro dei preparativi in corso, ma lasciano spazio a ulteriori sviluppi.