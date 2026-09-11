Addio a Emma Bonino, una vita al servizio dei diritti e della democrazia: è ...

Addio a Emma Bonino, una vita al servizio dei diritti e della democrazia: è ...

Attivista, deputata, commissaria europea e ministra degli Esteri: Emma Bonino, icona dei diritti e della libertà, è morta a 78 anni.

Figura storica del radicalismo italiano e simbolo delle battaglie civili europee, Emma Bonino si è distinta per rigore, coerenza e determinazione, diventando una delle voci più autorevoli della politica italiana ed europea. Dopo anni di lotta contro la malattia, è morta a 78 anni a seguito di un improvviso ricovero.

Una voce italiana in Europa: idealismo e realismo nella politica estera di Emma Bonino

La dimensione internazionale di Bonino ha segnato un’altra parte fondamentale della sua biografia pubblica. Commissaria europea dal 1995 al 1999 con deleghe agli aiuti umanitari (ECHO), alla pesca, alla politica dei consumatori e poi alla sicurezza alimentare, ha gestito alcune tra le crisi umanitarie più delicate degli anni Novanta e consolidato il ruolo dell’Unione in interventi civili e non militari.

Dal 2006 al 2008 è stata Ministro per il Commercio Internazionale e le Politiche Europee, mentre tra aprile 2013 e febbraio 2014 ha ricoperto l’incarico di Ministro degli Affari Esteri nel governo Letta, rafforzando i canali diplomatici italiani e mantenendo una linea europea chiara in anni segnati da instabilità politica e crisi globali.

Convinta europeista e sostenitrice del multilateralismo, Bonino ha portato nell’arena internazionale una voce autonoma, spesso isolata nel panorama politico italiano ma rispettata nei contesti diplomatici.

L’impegno contro le mutilazioni genitali femminili, il sostegno alle ONG impegnate nella cooperazione e la difesa dei diritti umani in scenari dimenticati dai media hanno contribuito a definire una politica estera non solo istituzionale ma profondamente etica. Il suo lascito europeo non risiede soltanto nei ruoli ricoperti, ma nel metodo: una politica capace di tenere insieme idealismo e realismo operativo, mostrando che l’azione internazionale può essere coerente, concreta e, al tempo stesso, profondamente umana.

Addio a Emma Bonino, una vita dedicata ai diritti e alla libertà: è morta a 78 anni

Emma Bonino, nata a Bra il 9 marzo 1948, è stata una delle protagoniste più autorevoli del radicalismo italiano, distinguendosi per oltre cinquant’anni per la difesa intransigente dei diritti civili e delle libertà individuali. Attiva sin dagli anni Settanta, quando contribuì in modo determinante alle battaglie per la legalizzazione dell’aborto e fondò il CISA, Bonino ha lasciato un’impronta profonda nel tessuto sociale e culturale del Paese. Figura di primo piano del Partito Radicale e del Partito Radicale Transnazionale, deputata per la prima volta nel 1976 e rieletta in più legislature, ha portato avanti un liberalismo pragmatico e militante, sostenuto da un linguaggio diretto e da una visione politica coerente, lontana da personalismi e tatticismi. Le sue campagne – dai diritti delle donne all’abolizione della pena di morte, fino alla tutela dei diritti umani nelle aree di crisi – hanno contribuito a ridefinire l’agenda civile italiana e a proiettare il Paese dentro dibattiti globali spesso ignorati.

Lo stile politico di Bonino, fondato su rigore, nonviolenza e attenzione ai dati, si è intrecciato negli anni con una capacità rara di affrontare con trasparenza anche le sfide personali. Nel 2015 annunciò pubblicamente di avere un tumore al polmone, scegliendo di continuare comunque la propria attività politica senza trasformare la malattia né in arma polemica né in elemento di compassione. Negli ultimi giorni, le sue condizioni si sono aggravate, portando a un ricovero in codice rosso prima del decesso. Quel gesto, sobrio e insieme potentissimo, consolidò ulteriormente l’immagine di una figura politica che non arretrava di fronte alle difficoltà e che viveva l’impegno pubblico come un dovere civico, non come una proiezione personale. La sua traiettoria testimonia una coerenza rara: un’idea di libertà, fondata sul rispetto delle minoranze e sulla fatica quotidiana della democrazia.

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