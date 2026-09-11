In un passo significativo verso la protezione dei minori nel mondo digitale, il governatore della California Gavin Newsom ha firmato un pacchetto di 13 leggi che introducono alcune delle tutele più severe degli Stati Uniti per i giovani utenti online. Dal 2027 queste normative mirano a ridurre l’impatto negativo dei social network e dei chatbot sull’utenza più giovane.

La decisione arriva in un momento cruciale, mentre la tecnologia continua a evolversi rapidamente e i rischi per i giovani utenti diventano sempre più evidenti. Newsom ha sottolineato l’importanza di queste misure, affermando che “La sicurezza dei nostri figli merita di essere al centro di ogni discussione sulla tecnologia.” La firma delle leggi è avvenuta in un museo per bambini della Bay Area circondato da genitori e attivisti, tra cui la madre di Adam Raine, un adolescente che ha perso la vita nel 2025 dopo mesi di conversazioni con un chatbot.

Limiti ai social network per gli under 16

Tra le nuove disposizioni, i social network non potranno più utilizzare meccanismi progettati per trattenere gli utenti più giovani. Questo include video che partono automaticamentescorrimento continuo e contenuti selezionati dagli algoritmi in base alle precedenti interazioni degli utenti. Queste funzionalità, spesso criticate per il loro potenziale di creare dipendenza, saranno vietate per gli utenti sotto i 16 anni.

Le nuove regole impongono anche ai chatbot di chiarire chiaramente ai giovani utenti che stanno interagendo con un’intelligenza artificiale e non con una persona. Inoltre, i genitori riceveranno strumenti di controllo e saranno avvisati se i loro figli disattivano le protezioni. In caso di conversazioni che riguardano suicidio o autolesionismo i chatbot dovranno attivare protocolli di emergenza specifici.

Il contesto del processo contro Meta

Queste leggi arrivano a poche settimane dalla conclusione del processo contro Meta la società madre di Facebook e Instagram, accusata da decine di Stati di aver progettato le sue piattaforme con meccanismi che favoriscono un uso compulsivo tra bambini e adolescenti. Meta ha raggiunto un accordo da 17 miliardi di dollari e si è impegnata a introdurre nuove protezioni per gli utenti sotto i 18 anni tra cui limiti giornalieri di utilizzo e il blocco delle notifiche durante la notte e l’orario scolastico.

Newsom ha ribadito che “L’innovazione comporta delle responsabilità e la protezione dei nostri figli viene prima di tutto.” La California, che ospita la maggiore concentrazione di imprese tech del Paese, si posiziona così all’avanguardia nella regolamentazione della tecnologia per la sicurezza dei minori.

L’impatto delle nuove leggi

Le nuove leggi rappresentano un passo significativo verso la creazione di un ambiente digitale più sicuro per i giovani. Con l’aumento dell’uso di social network e intelligenza artificiale, è fondamentale che le normative evolvano per proteggere i più vulnerabili. La California spera che queste misure possano servire da modello per altre regioni e paesi, promuovendo una maggiore consapevolezza e responsabilità tra le aziende tecnologiche.

La madre di Adam Raine, presente alla firma delle leggi, ha espresso la speranza che queste misure possano prevenire altre tragedie simili. La sua storia è un promemoria potente dell’importanza di proteggere i giovani dai rischi del digitale, un tema che continua a guadagnare attenzione a livello globale.