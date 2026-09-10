Pakistan chiarisce: l'accordo di difesa con Arabia Saudita e Turchia non prevede azioni militari

Il Pakistan ha chiarito che il recente accordo di difesa con Arabia Saudita e Turchia non include piani per una risposta militare agli attacchi degli Houthi

Il Pakistan ha fatto chiarezza riguardo al suo nuovo accordo di difesa con Arabia Saudita e Turchia noto come accordo di Mecca. Il ministro della Difesa Khawaja Asif ha dichiarato che non sono stati discussi piani per una risposta militare agli attacchi degli Houthi nonostante la situazione in Yemen stia diventando sempre più critica.

L’accordo, firmato di recente, diventerebbe operativo solo se il conflitto in Yemen dovesse estendersi al territorio saudita. Questa precisazione arriva in un momento di crescente tensione nella regione, con gli attacchi degli Houthi che continuano a minacciare la stabilità dell’area.

L’accordo di Mecca e le sue implicazioni

L’accordo di Mecca è stato presentato come un passo importante per rafforzare la cooperazione militare tra i tre paesi.

Tuttavia, il ministro Asif ha tenuto a sottolineare che l’intesa non prevede azioni militari immediate. L’obiettivo principale è quello di garantire la sicurezza regionale e prevenire un’ulteriore escalation del conflitto.

Il Pakistan, pur essendo un attore chiave nella regione, ha scelto una linea di moderazione. Asif ha ribadito che il suo paese è impegnato a mantenere la pace e la stabilità, evitando di essere trascinato in conflitti esterni.

Questa posizione riflette una strategia di equilibrio che il Pakistan ha adottato negli ultimi anni.

La situazione in Yemen e gli attacchi degli Houthi

Gli attacchi degli Houthi contro l’Arabia Saudita sono in aumento, con conseguenze sempre più gravi per la sicurezza regionale. Il conflitto in Yemen, che dura ormai da anni, ha causato una crisi umanitaria senza precedenti. L’accordo di Mecca è visto come un tentativo di contenere la situazione e prevenire un’ulteriore escalation.

Il ministro Asif ha spiegato che il Pakistan è pronto a intervenire solo se la situazione dovesse peggiorare significativamente. La priorità è quella di trovare una soluzione diplomatica al conflitto, piuttosto che ricorrere alla forza militare. Questo approccio è in linea con la tradizione di politica estera del Pakistan, che ha sempre cercato di evitare coinvolgimenti diretti in conflitti esterni.

Le reazioni internazionali

Le dichiarazioni del ministro pakistano sono state accolte con interesse dalla comunità internazionale. L’Arabia Saudita e la Turchia hanno espresso apprezzamento per la posizione del Pakistan, sottolineando l’importanza della cooperazione regionale per affrontare le sfide comuni.

Gli esperti di politica internazionale hanno commentato che l’accordo di Mecca potrebbe avere un impatto significativo sulla stabilità della regione. Tuttavia, rimane da vedere come si svilupperanno gli eventi nei prossimi mesi. La situazione in Yemen continua a essere estremamente complessa e richiede un approccio coordinato da parte di tutti gli attori coinvolti.