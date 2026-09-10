Ascolti tv autunno 2026: la sfida tra Rai e Mediaset

La nuova stagione di Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5 si contendono il primato degli ascolti tv. Scopri i dati e le strategie dei due programmi.

L’autunno televisivo del 2026 è ufficialmente iniziato e con esso la tradizionale battaglia per gli ascolti tra i due colossi della televisione italiana: Rai e Mediaset. Tra i programmi più attesi e seguiti, Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5 si contendono il primato nella fascia dell’access prime time.

La nuova stagione di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino è iniziata domenica 6 settembre, ma fin dai primi scontri, il programma di Mediaset sembra avere la meglio.

Gerry Scotti affiancato da Samira Lui ha ottenuto quattro vittorie su quattro, con un margine di ascolti non indifferente.

I dati degli ascolti: La Ruota della Fortuna in testa

Mediaset ha scelto di pubblicare i dati del quiz show di Scotti scorporati in due parti, a differenza della Rai che ha diffuso gli ascolti di Affari Tuoi in un unico dato.

Nonostante i dettagli tecnici, i numeri parlano chiaro. Ecco i dati delle prime quattro sfide stagionali:

Domenica 6 settembre Affari Tuoi ha raccolto 3.320.000 spettatori (22.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha ottenuto 3.159.000 spettatori (21.3%) nella prima parte e 3.721.000 spettatori (25.3%) nella seconda parte.

Affari Tuoi ha raccolto 3.320.000 spettatori (22.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha ottenuto 3.159.000 spettatori (21.3%) nella prima parte e 3.721.000 spettatori (25.3%) nella seconda parte. Lunedì 7 settembre Affari Tuoi ha registrato 3.628.000 spettatori (20.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha avuto 3.539.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e 4.468.000 spettatori (25.2%) nella seconda parte.

Affari Tuoi ha registrato 3.628.000 spettatori (20.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha avuto 3.539.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e 4.468.000 spettatori (25.2%) nella seconda parte. Martedì 8 settembre Affari Tuoi ha raccolto 3.447.000 spettatori (18.9%), mentre La Ruota della Fortuna ha ottenuto 3.471.000 spettatori (19.8%) nella prima parte e 4.226.000 spettatori (23.2%) nella seconda parte.

Affari Tuoi ha raccolto 3.447.000 spettatori (18.9%), mentre La Ruota della Fortuna ha ottenuto 3.471.000 spettatori (19.8%) nella prima parte e 4.226.000 spettatori (23.2%) nella seconda parte. Mercoledì 9 settembre Affari Tuoi ha registrato 3.624.000 spettatori (20.7%), mentre La Ruota della Fortuna ha avuto 3.431.000 spettatori (19.8%) nella prima parte e 4.136.000 spettatori (23.7%) nella seconda parte.

Il vantaggio di La Ruota della Fortuna

Uno dei principali vantaggi di La Ruota della Fortuna risiede nella sua continuità. A differenza di Affari Tuoi, che ha interrotto le trasmissioni durante l’estate, il programma di Gerry Scotti ha continuato a mantenere il suo pubblico fedele. Questa strategia ha permesso a La Ruota della Fortuna di consolidare il proprio zoccolo duro di spettatori, rendendo più difficile per Affari Tuoi recuperare il terreno perso.

Una situazione simile si era già verificata l’anno precedente, quando Mediaset aveva deciso di trasmettere La Ruota della Fortuna anche durante l’estate. La Rai, sottovalutando l’importanza di questa mossa, aveva visto Gerry Scotti avere la meglio su Stefano De Martino per mesi. Solo in pieno inverno i due programmi avevano iniziato a registrare risultati quasi identici. Ora, la sfida è ripartita da zero, con Affari Tuoi costretto a rincorrere.

Le ripartenze autunnali: i programmi più attesi

L’autunno televisivo del 2026 non si limita alla sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Entrambi i network hanno in programma una serie di ripartenze e novità che promettono di animare la stagione. Tra i programmi più attesi su Rai 1 ci sono Ballando con le stelle di Milly Carlucci che ricomincerà il 3 ottobre, e Unomattina News con Tiberio Timperi e Maria Soave.

Mediaset, dal canto suo, punta sulle sue signore del BiscioneMaria De Filippi e Silvia Toffanin che si spartiranno gli ascolti del weekend e delle prime serate. Tra i programmi di intrattenimento, spiccano Temptation Island e Caduta Libera con Max Giusti.

In un panorama televisivo in continua evoluzione, la battaglia per gli ascolti tra Rai e Mediaset promette di essere più accesa che mai. Con programmi di intrattenimento, quiz show e fiction di alto livello, gli spettatori avranno l’imbarazzo della scelta. Resta da vedere chi riuscirà a conquistare il primato nella fascia dell’access prime time e nelle prime serate.