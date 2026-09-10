Allagamenti e alberi caduti: il maltempo colpisce Nord e Centro Italia

Allagamenti e alberi caduti: il maltempo colpisce Nord e Centro Italia

Il maltempo sta causando gravi disagi in diverse regioni italiane, con allagamenti e alberi abbattuti. Scopri gli ultimi aggiornamenti.

Il maltempo, previsto dai meteorologi ha colpito il Nord Italia e si sta estendendo al Centro con previsioni di arrivo anche al Sud nelle prossime ore. Le piogge intense e i venti forti stanno causando numerosi disagi, con allagamenti e alberi abbattuti in diverse regioni.

Situazione critica nel Grossetano

La notte scorsa è stata particolarmente intensa per i vigili del fuoco di Grosseto impegnati in 30 interventi a causa del maltempo.

Attualmente, 15 interventi sono ancora in corso, con 12 mezzi e 30 unità operativi. Le zone più colpite sono il capoluogo, con allagamenti di appartamenti e scantinati, e le aree di Arcidosso e Pitigliano dove si registrano alberi abbattuti e smottamenti.

Danni in Versilia e provincia di Lucca

Nella Versilia le raffiche di vento hanno causato la caduta di alberi e danni agli stabilimenti balneari.

I vigili del fuoco di ViareggioPietrasanta e Lucca sono intervenuti per mettere in sicurezza le aree interessate. Anche la provincia di Lucca ha subito danni, con alberi caduti e coperture di edifici danneggiate.

Grandine e tromba d’aria in Toscana

Nella provincia di Massa Carrara e Lucca i temporali hanno portato chicchi di grandine grandi come palline da golf e una tromba d’aria in formazione a Marina di Massa.

Le precipitazioni intense hanno causato allagamenti e disagi in diverse località, con i vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi.

Milano e le Marche colpite dal maltempo

A Milano i vigili del fuoco hanno effettuato 20 interventi per rami caduti e alberi abbattuti senza registrare feriti. Nelle Marche circa 160 interventi sono stati svolti per piogge intense e venti forti con particolare attenzione alle zone di AnconaPesaro Urbino e Macerata.

Il maltempo continua a causare disagi in diverse regioni italiane, con i vigili del fuoco e le autorità locali impegnate nella gestione delle emergenze. Le previsioni indicano un possibile spostamento del sistema temporalesco verso est, con ulteriori precipitazioni intense attese nelle prossime ore.