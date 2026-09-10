Laura Pausini, Kimi Antonelli e la polemica sui filtri: cosa dicono Lucarelli e Barra

La foto modificata di Laura Pausini con Kimi Antonelli, Marco Bezzecchi e Jannik Sinner ha scatenato un acceso dibattito sui social. Scopri le opinioni di Selvaggia Lucarelli e Francesca Barra.

La recente pubblicazione di una foto modificata su Instagram da parte di Laura pausini ha acceso un vivace dibattito online. Lo scatto, che ritrae la cantante insieme a Kimi Antonelli, Marco Bezzecchi e Jannik Sinner, è stato confrontato con la versione originale diffusa dalla pagina @EccellenzaItaliana, sollevando questioni sull’uso dei filtri e del fotoritocco da parte delle celebrità.

La discussione ha coinvolto diverse personalità del mondo dei social media, tra cui Giuseppe Candela, Selvaggia Lucarelli e Francesca Barra, ognuna delle quali ha espresso la propria opinione sul tema, contribuendo a un dibattito più ampio sulla percezione dell’immagine e sull’autenticità nei social network.

Il confronto tra foto originale e modificata

Giuseppe Candela ha pubblicato su X un confronto diretto tra la foto originale e quella postata da Laura Pausini, sottolineando l’importanza di un messaggio educativo sull’uso responsabile dei social media. “La foto originale vs la foto postata da Laura Pausini”, ha scritto Candela. “Un filtro lo mettiamo tutti, per carità nulla di male, ma le star che lanciano messaggi al posto di abusare di photoshop potrebbero lanciare ‘un messaggio ai giovani’ sull’uso dei social e sulla questione immagine.”

Il giornalista ha evidenziato come spesso le celebrità siano chiamate a un esempio positivo e come l’eccesso di photoshop possa inviare messaggi fuorvianti soprattutto ai più giovani, che ogni giorno si confrontano con canoni di bellezza irrealistici.

Le reazioni di Francesca Barra e Selvaggia Lucarelli

Il commento di Giuseppe Candela non è sembrato piacere a Francesca Barra, che su Instagram ha replicato senza nominarlo direttamente. “Prendere in giro una donna (in questo caso Laura Pausini) perché avrebbe usato filtri, provocando magari insicurezze e malesseri psicologici che ignoriamo, ci fa sentire meglio?”, ha scritto Barra. “Pensate che non riguardi la declinazione della violenza in varie forme?”

La giornalista ha poi aggiunto: “A chi chiede a Laura Pausini quale insegnamento dia ai giovani modificando una foto, vorrei fare un’altra domanda. Quale insegnamento diamo ai giovani quando trasformiamo il corpo di una donna in un terreno di giudizio costante? Quando commentiamo peso, forme, età, performance, cambiamenti fisici quando godiamo di una caduta, di una foto venuta male, di un’imperfezione. Quando ridicolizziamo chi non corrisponde al modello che abbiamo deciso per lei. Chiediamo autenticità, ma siamo davvero disposti ad accettarla?”

Selvaggia Lucarelli ha aggiunto la sua opinione alla polemica, scrivendo: “La notizia non è che ritocchi una foto. Fa solo ridere che non si sia accorta che gira ovunque quella originale.”

Il nuovo singolo di Laura Pausini

Il caso è rimasto legato anche al recente singolo della cantante, “Siamo Soli Nell’Immenso Vuoto Che C’è”, uscito qualche giorno fa e presentato come cover di uno storico brano che Raf ha pubblicato nel 1991. Questo nuovo brano ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla discussione, poiché solleva questioni sulla coerenza tra l’immagine pubblica e l’autenticità artistica.

La polemica ha messo in luce le tensioni tra la ricerca di perfezione nei social media e la necessità di autenticità, un dibattito che coinvolge non solo le celebrità ma anche il pubblico che le segue. Le opinioni espresse da Candela, Barra e Lucarelli riflettono diverse prospettive su un tema che continua a essere rilevante nel mondo digitale.