Laura Pausini e Gianluca Grignani: ecco perché è nata la diatriba e perché la sua frecciatina

A metà luglio Laura Pausini aveva annunciato il suo nuovo progetto discografico rivelando ai fan che il 12 settembre sarebbe uscito il suo singolo “La Mia Storia Tra le Dita”, cover della celebre hit del 1995 di Gianluca Grignani.

La diatriba tra Gianluca Grignani a Laura Pausini, che lo provoca

Il post della cantante emiliana però non è piaciuto però a Grignani, che su Instagram ha scritto: “Io ti voglio bene, te l’ho detto più volte.

Ti rispetto, come artista e anche come donna, però dovresti ricordare che il tuo singolo che sta per uscire è una mia cover. Volevo ricordarlo“. Il cantautore inoltre si sarebbe lamentato perché i commenti che ha lasciato nel profilo Instagram della collega sono sono stati cancellati e poco dopo queste precisazioni, ha parlato anche Laura Pausini, rivelando la sua versione dei fatti. Sulla vicenda è intervenuto anche Kekkò dei Modà, prendendo una posizione ben chiara e, come se non bastasse, l’otto agosto Matteo Bocelli e Gianluca Grignani hanno cantato Mi Historia Entre Tus Dedos, la cover in spagnolo de La Mia Storia Tra Le Dita.

Laura Pausini provoca Grignani: la frecciatina

A seguito della reazione di Gianluca Grignani e l’uscita del duetto di Matteo Bocelli, in molti hanno pensato che Laura Pausini avrebbe rinunciato al progetto della cover di La Mia Storia Tra le Dita, cosa che non sarà. La cover in questione uscirà venerdì 12 settembre, sebbene la star di Solarolo l’ha già cantata in più lingue per i suoi fan. Lo scorso week end si è tenuto il Pau Party 2025, una grande festa del fan club dei pausiniani, che si sono radunati al Palacattani Faenza, dove la loro beniamina li ha accolti con un piccolo concerto, durante il quale si è esibita cantando La Mia Storia Tra Le Dita in italiano, francese, portoghese e spagnolo.

La cantante ha spiegato di aver scelto di reinterpretare la hit di Grignani in più lingue perché vuole che un pezzo così bello diventi famoso in tutto il mondo, lanciando però una frecciatina: “Ho scelto come prime singolo La Mia Storia Tra le Dita, un brano scritto da Gianluca Grignani. Questa canzone è stata un successo in alcuni paesi, ma non dappertutto, in alcuni sì“.