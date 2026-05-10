Attimi di paura per Blanco, il cantante bresciano, durante il suo concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, è infatti caduto dal palco. Ecco come sta.

Paura per Blanco durante il concerto: brutta caduta sul palco

Venerdì 8 maggio 2026 Blanco ha tenuto un concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.

Ci sono stati però attimi di paura quando il cantante bresciano si è improvvisamente distratto, ha poggiato male il piedi ed è finito nella buca sottostante alla struttura scenica. Il pubblico è rimasto senza fiato qualche secondo ma Blanco si è subito rialzato, sano e salvo. Ecco cosa ha poi detto ai fan.

Blanco, brutta caduta dal palco durante il concerto: “Dovete spararmi per uccidermi”

Un momento di distrazione, tanto è bastato a Blanco per poggiare male il piedi e finire nella buca sottostante la struttura scenica durante il suo concerto a Casalecchio di Reno. Il cantante bresciano, come detto, si è subito rialzato dimostrando di stare bene. Ecco cosa ha detto ai fan presenti in tono scherzoso: “Ci vuole molto di più per uccidermi, non basta cadere dal palco.

Dovete spararmi.“ Dunque fortunatamente nessuna conseguenza per Blanco, solo un grande spavento per lui, fan e staff.