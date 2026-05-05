Blake Lively e Justin Baldoni non andranno a processo: i due attori hanno rag...

Blake Lively e Justin Baldoni non andranno a processo: i due attori hanno rag...

Niente processo, Blake Lively e Justin Baldoni hanno infatti raggiunto un accordo che mette dunque fine alla battaglia legale nata sul set del film “It Ends With Us”.

Blake Lively e Justin Baldoni, la faida legale per “It Ends With Us”

E’ stata una delle dispute legali più seguite ad Hollywood negli ultimi anni quella tra Blake Lively e Justin Baldoni.

La faida è nata sul set del film del 2024 “It Ends With Us”, pellicola diretta da Baldoni con la Lively come attrice protagonista. L’attrice, storica star della serie Tv “Gossip Girl”, aveva accusato il regista di aver orchestrato una campagna al fine di danneggiare la sua reputazione, dopo che lei gli avrebbe rivolto privatamente accuse di molestie sessuali avvenute sul set.

Justin Baldoni non solo ha respinto le accuse ma ha accusato la Lively di aver provato così ad avere un maggiore controllo creativo sul progetto. L’attrice ha così presentato una denuncia contro Baldoni a Wayfarer Studios, mentre il regista ha risposto con una contro-causa per diffamazione.

Blake Lively e Justin Baldoni non andranno a processo: i due attori hanno raggiunto un accordo

Il processo doveva essere il prossimo 18 maggio ma, a sorpresa, Blake Lively e Justin Baldoni hanno trovato un accordo, di cui però non si conoscono i dettagli. I due attori hanno solo rilasciato una comunicazione congiunta tramite i rispettivi legali dove si sono dichiarati “fermamente impegnati a garantire ambienti di lavoro privi di comportamenti inappropriati”, e aggiungendo che “ci auguriamo che questo accordo porti a una conclusione e permetta a tutti i soggetti coinvolti di andare avanti in modo costruttivo e pacifico, anche in un ambiente online rispettoso”. Infine, come riportato da Il Fatto Quotidiano, nel giugno 2025 il giudice Lewis J. Liman ha respinto la causa per diffamazione ed estorsione intentata da Baldoni, mentre nell’aprile del 2026 ha respinto anche le accuse di molestie sessuali mosse da Lively. La motivazione sarebbe stata legata al suo ruolo di collaboratrice esterna al set, che avrebbe reso improcedibile l’accusa.