La Procura di Terni torna a indagare sulla scomparsa di Barbara Corvi, avvenuta 17 anni fa, quando l’allora 35enne svanì nel nulla da Montecampano. Di nuovo indagato il marito.

Barbara Corvi, scomparsa 17 anni fa: la Procura di Terni riapre il caso

Barbara Corvi è scomparsa nel nulla da Montecampano (Terni) il 27 ottobre del 2009.

Da allora sono passati 17 anni. La Procura di Terni ha deciso di riaprire le indagini sul caso, per far luce su quanto accaduto all’allora 35enne. A essere nuovamente inscritto nel registro degli indagati il marito Roberto Lo Giudice.

Scomparsa di Barbara Corvi, la Procura riapre il caso dopo 17 anni: indagato il marito

Cosa è successo a Barbara Corvi? Dopo 17 anni dalla sua scomparsa la Procura di Terni ha riaperto il caso, inscrivendo nuovamente il marito, Roberto Lo Giudice, nel registro degli indagati, per omicidio e occultamento di cadavere. L’uomo si è sempre dichiarato innocente e nel corso degli anni la sua posizione è stata archiviata. Da quanto si legge su Il Messaggero, il marito di Barbara è stato convocato per essere sottoposto a nuovi accertamenti genetici sul materiale repertato su due cartoline inviate da Firenze nove giorni dopo la scomparsa.

Su quelle cartoline messaggi di rassicurazione per i figli ma, per gli inquirenti, potrebbero invece essere state un tentativo di depistaggio da parte di Roberto Lo Giudie, il quale ha detto: “ora basta, io anche questa volta, come ho sempre fatto in passato, sono disponibile a sottopormi a qualsiasi accertamento perché non ho nulla da nascondere. Ho paura solo delle infamie, non della verità e sono il primo a chiedere che venga fatta finalmente chiarezza sulla scomparsa di mia moglie.”