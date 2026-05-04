Nel pomeriggio di ieri a Jesi si è verificata una tragedia improvvisa: un neonato di sei mesi è stato trovato morto nella sua culla dai genitori, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante il rapido intervento del personale sanitario e i tentativi di rianimazione, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il caso è ora al centro degli accertamenti per chiarire le cause del decesso, tra le ipotesi anche un malore improvviso.

Neonato di sei mesi morto in culla: interventi, accertamenti e possibili spiegazioni cliniche

Stando alle indiscrezioni di Leggo, l’operazione di soccorso ha visto la mobilitazione di più unità: oltre al personale sanitario della Croce Rossa, è stata attivata anche l’eliambulanza atterrata nei pressi del luogo della tragedia intorno alle 18.30.

Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano e, al termine delle procedure, è stata confermata la morte del piccolo.

In casi di decessi improvvisi nel primo anno di vita, una delle ipotesi mediche più considerate è la SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), nota come “morte in culla”. Si tratta di una diagnosi che viene formulata solo per esclusione, quando non emergono cause evidenti come infezioni, malformazioni o traumi.

La SIDS si manifesta generalmente durante il sonno e riguarda bambini apparentemente sani. Le cause non sono ancora del tutto chiarite, ma la ricerca scientifica ipotizza una combinazione tra fattori biologici — come eventuali anomalie nei centri cerebrali che regolano respiro e risveglio — e condizioni ambientali che possono interferire con l’ossigenazione del neonato.

Il malore improvviso, poi il dramma: neonato di sei mesi morto in culla

Come riportato da Leggo, nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, a Jesi, in un’abitazione di via XXIV Maggio poco fuori dal centro, si è consumata una tragedia improvvisa. Un neonato di sei mesi è stato trovato privo di respiro nella sua culla. Il bambino, nato a Jesi da genitori di origine nordafricana, era in casa quando si è verificato il malore. I familiari, resisi conto della situazione, hanno immediatamente allertato il numero di emergenza 112, cercando concitatamente di spiegare quanto stava accadendo.

La risposta dei soccorsi è stata immediata: sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Jesi con un’automedica, mentre la gravità del quadro clinico ha reso necessario anche l’invio dell’eliambulanza Icaro01 in codice rosso. I sanitari avrebbero trovato il piccolo in arresto cardiaco e avrebbero avviato prolungate manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. Nonostante gli sforzi, il decesso è stato constatato per cause naturali e non sarebbe stato possibile trasferire il neonato in ospedale.