Fondirigenti, al via nuova consiliatura Marco Bodini confermato presidente

(Adnkronos) - Si è tenuta oggi la riunione di insediamento del consiglio di amministrazione di Fondirigenti per la consiliatura 2026-29, che conferma Marco Bodini presidente e Pierangelo Albini vicepresidente. Promosso da Confindustria e Federmanager, Fondirigenti è il principale fondo italiano p...

(Adnkronos) – Si è tenuta oggi la riunione di insediamento del consiglio di amministrazione di Fondirigenti per la consiliatura 2026-29, che conferma Marco Bodini presidente e Pierangelo Albini vicepresidente. Promosso da Confindustria e Federmanager, Fondirigenti è il principale fondo italiano per la formazione continua dei dirigenti, con oltre 14 mila imprese aderenti e 84 mila dirigenti.

La nuova governance si insedia in una fase particolarmente rilevante per il sistema produttivo e per il management, chiamati a confrontarsi con sfide decisive per la competitività del Paese. Tra queste, la transizione sostenibile e digitale, l’impatto dell’intelligenza artificiale sui modelli organizzativi e produttivi, nonché la definizione del sistema dei servizi per le politiche attive rivolte ai dirigenti, che l’ultimo rinnovo del ccnl dei dirigenti industriali ha affidato a Fondirigenti.

“Proseguo nel mio incarico – dichiara Marco Bodini – con senso di responsabilità e con la volontà di rafforzare ulteriormente il ruolo di Fondirigenti come leva strategica per la crescita delle competenze manageriali e la competitività delle imprese. In uno scenario caratterizzato da trasformazioni profonde, il nostro impegno sarà quello di accompagnare imprese e dirigenti nello sviluppo delle capacità necessarie per governare il cambiamento”.

Marco Bodini è direttore commerciale Estero di un’azienda manifatturiera del settore meccanico, con una consolidata esperienza manageriale sui temi dell’internazionalizzazione.

E’ presidente di Federmanager Brescia e di Federmanager Lombardia. Per la nuova consiliatura, il consiglio di amministrazione di Fondirigenti è composto da Pierangelo Albini, Marco Bodini, Marzio Boscariol, Angelo Cappetti, Renato Fontana e Alessandro Scarabelli. Il comitato promotore è composto da Maria Anghileri, Fausto Bianchi, Mario Cardoni, Riccardo Di Stefano, Valter Quercioli e Gherardo Zei. Il collegio dei sindaci è composto da Monica Domenici, Presidente, Rosj Catalano e Marco Tani.

Con il nuovo assetto di governance, Fondirigenti si avvia a una fase di consolidamento e di ambizione strategica. I numeri dell’ultimo esercizio raccontano un fondo in forte crescita: i dirigenti coinvolti in percorsi formativi sono aumentati del 55% rispetto all’anno precedente, per un totale di oltre 400 mila ore erogate e 29 milioni di euro complessivamente finanziati. Una dinamica che riflette la crescente consapevolezza del valore strategico della formazione continua. Il mandato che si apre punta a rendere questo ruolo ancora più strutturale, con l’obiettivo di rendere sempre più Fondirigenti un punto di riferimento capace di anticipare i fabbisogni reali, rispondere con tempestività ai cambiamenti e contribuire, attraverso la managerializzazione, al rafforzamento della competitività delle imprese.

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