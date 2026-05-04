Casaidea, in mostra novità che coniugano sartorialità e artigianalità

(Adnkronos) - Le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia, tornano in scena alla Fiera di Roma, dal 9 al 17 maggio, con Casaidea, giunta alla sua 51a edizione, che porta in mostra novità e idee per arredare e ristrutturare spazi interni ed e...

(Adnkronos) – Le migliori soluzioni per l’abitare, proposte da mobilieri e artigiani provenienti da tutta Italia, tornano in scena alla Fiera di Roma, dal 9 al 17 maggio, con Casaidea, giunta alla sua 51a edizione, che porta in mostra novità e idee per arredare e ristrutturare spazi interni ed esterni. La manifestazione, organizzata da Moa società cooperativa, è l’occasione per scoprire le tendenze del settore proposte dalle oltre 150 aziende presenti.

Tra le soluzioni in mostra anche manufatti che rappresentano la maestria artigianale, proposti negli stand di Camera di commercio di Roma e Regione Lazio. L’ingresso è aperto al pubblico e gratuito per tutti i nove giorni.

Le ultime tendenze dell’arredo sposano un approccio progettuale volto a migliorare il benessere psicofisico di chi vive gli ambienti.

Si afferma sempre di più infatti – dentro e fuori le mura di casa – un design che sfrutta elementi come la vegetazione, la luce e le texture per creare un impatto positivo sulla vita quotidiana. Questo vede sempre più l’utilizzo di materiali organici, come legno e pietra, secondo schemi che richiamano forme e colori naturali, con pattern in linea, esaltati da un gioco di luci e ombre.

L’obiettivo è creare un’oasi di pace e benessere, con sedute ergonomiche e spazi relax ben definiti, dove prevalgono colori terrosi in armonia con il paesaggio circostante. Tonalità naturali come terracotta, argilla, verde salvia od oliva sono abbinati a tinte neutre come beige e grigio chiaro. Per chi vuole poi distinguersi basta un tocco di nuance ‘preziose’ che richiamano le pietre, come il verde smeraldo, il blu zaffiro e il viola ametista, o i metalli.

All’interno delle mura domestiche parole chiave sono comfort e design che riflettono lo stile personale di chi abita la casa, creando ambienti rilassanti, funzionali e di carattere. Coniugano sartorialità, personalizzazione e artigianalità in soluzioni dal carattere unico e raffinato, gli arredi e i complementi di Riflessi che porta in scena a Casaidea 2026, accanto agli iconici best seller, le ultime novità. Nel progetto di arredo del brand Made in Italy, la ricerca tecnica ed estetica pone al centro la persona, dando vita ad ambienti capaci di rispecchiare l’essenza di chi li vive e di interpretare le evoluzioni dell’abitare contemporaneo. Una sartorialità sempre più evoluta si esprime nella gamma sedute, largo all’impiego del cristallo curvato trasparente bronzato con lavorazioni speciali e i tavoli extralarge – con top fino a 6 metri – che diventano espressione di una personalizzazione sempre più ampia e consapevole, con finiture metallizzate in champagne perlato applicate anche alle superfici lignee.

Tra le novità in mostra, collezioni che interpretano con carattere e innovazione tre categorie chiave del brand – tavoli, madie e orologi decorativi da parete – rafforzandone identità e posizionamento. Come il tavolo Manhattan che si veste di un nuovo total look bronzo, declinato sia nella struttura in alluminio verniciato, che nel piano in cristallo temperato retroverniciato metallizzato in abbinamento. Pensato per il mondo contract e hospitality ma anche per la casa il nuovo tavolo Bistrot, caratterizzato da una base in metallo plissé, ideale per ambienti contemporanei e dinamici. La gamma di madie si arricchisce di una nuova elegante finitura RAL champagne perlato per Segno, icona della categoria, una raffinata cromia che esalta con delicatezza i decori geometrici scavati su frontali, fianchi e top in legno laccato. Realizzati in ceramica Macchia Vecchia opaca e Travertino bianco opaco sono gli orologi decorativi della famiglia Portorotondo, con numeri romani incisi e lancette nere.

Design, comfort, versatilità e identità esprime la linea Living collection di Divani.Store che propone soluzioni pensate per arredare e vivere ogni spazio con carattere. Coniugando estetica e funzionalità, è in mostra a Casaidea 2026 una gamma di divani e divani letto progettati per adattarsi alle esigenze dell’abitare moderno, offrendo un equilibrio tra design distintivo, materiali performanti e massima versatilità progettuale. Dalle soluzioni modulari ai divani letto evoluti, fino ai modelli iconici in pelle, la collezione interpreta il soggiorno come uno spazio dinamico, in continua trasformazione: un ambiente da vivere ogni giorno per accogliere, rilassarsi e condividere. I divani sono così progettati per essere protagonisti dello spazio e allo stesso tempo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita quotidiana. Le linee sono pulite, i volumi equilibrati e i dettagli curati, permettendo alla collezione di integrarsi con naturalezza in ambienti moderni, minimal o più classici. La lavorazione capitonné, le impunture sartoriali e la qualità dei materiali raccontano un approccio progettuale attento, dove ogni elemento contribuisce a costruire un’estetica riconoscibile e duratura nel tempo.

Dalle superfici materiche dei tessuti tecnici ai rivestimenti in vera pelle, ogni modello esprime una propria identità, mantenendo una coerenza stilistica che permette di creare ambienti armoniosi e sofisticati. Al centro della progettazione degli spazi c’è la ricerca del comfort, inteso come esperienza completa: sedute accoglienti, supporto ergonomico e sistemi letto progettati per un utilizzo reale e continuativo. Come il divano letto Cloud, dalle linee morbide e armoniose con schienali in fiocco che creano una silhouette accogliente in grado di richiamare già visivamente l’idea del comfort. Ideale per un uso quotidiano, si trasforma in letto in pochi secondi ed è pratico con il suo vano porta-guanciali e il rivestimento idrorepellente che facilita la pulizia.

Frutto di specifiche tecniche di lavorazione e di esperienza artigianale sono i tavoli e le lastre realizzate da Ceramica Cuore in pietra lavica estratta dalle cave dell’Etna, che viene prima tagliata e sagomata a dimensione scelta e successivamente smaltata, decorata a mano e infine infornata a 950 gradi. Il ciclo di cottura nei forni impiega oltre 24 ore ed è grazie a questo procedimento che lo smalto decorato fonde con la pietra, unificando il tutto. Il risultato finale di questo processo artigianale è un prodotto di alto pregio artistico con caratteristiche uniche nel suo genere: a differenza della ceramica classica questa pietra magmatica non è un impasto, bensì una lastra di pietra naturale estratta direttamente dalle cave, frutto della solidificazione della lava fuoriuscita dai vulcani durante la loro attività in epoche remote. Per realizzare tavoli, piani cucina, rivestimenti e pannelli anche adatti al calpestio, oltre a quella dell’Etna, è utilizzata la pietra vulcanica del Lazio, detta anche peperino. Entrambe pietre magmatiche, sono estratte da antiche colate laviche solidificate che, dopo una sapiente tecnica di lavorazione, mantengono negli arredi le tipiche caratteristiche di resistenza agli urti e a tutti gli agenti atmosferici. Lavorati a mano con maestria artigianale, i tavoli in pietra lavica ceramizzata aggiungono unicità agli ambienti, con una bellezza duratura nel tempo, pressoché eterna.

In bagno si punta su atmosfere naturali e rilassanti che privilegiano materiali materici come pietra e legno e finiture opache. Molto utilizzate grandi lastre in gres per ridurre le fughe, microcemento e resina per un look continuo e moderno. I mobili sono sospesi per massimizzare lo spazio e facilitare la pulizia, con sanitari compatti, specchi grandi e profili doccia in finiture metalliche calde come bronzo o rame spazzolato, per un look retro chic che armonizza l’ambiente. In mostra a Casaidea 2026 le proposte di Itc-Idrotermica con i migliori brand del settore.

Novità per la sicurezza domestica sono presentate a Casaidea 2026 da Omega professional che propone il portone da garage con sistema di allarme integrato che rileva tentativi di effrazione: una soluzione pensata per chi considera il garage non più un locale accessorio, ma un vero e proprio punto di accesso alla casa da proteggere con la stessa attenzione riservata alla porta d’ingresso. La collezione 2026 introduce una finitura inedita per i pannelli in acciaio, di nome Corten, che mantiene le prestazioni tecniche quali resistenza agli agenti atmosferici, stabilità dimensionale e durata nel tempo. Una soluzione anche sostenibile, in quanto i pannelli in acciaio e la struttura coibentata contribuiscono alla riduzione delle dispersioni termiche, tra garage e ambienti abitativi, un aspetto rilevante soprattutto nei garage integrati nel volume della casa. Le motorizzazioni sono compatibili con sistemi domotici a basso assorbimento energetico.

La ricerca di materiali innovativi porta il relax nelle proprie abitazioni anche con la spa idromassaggio portatile che può essere istallata ovunque, senza alcuna preparazione preventiva, anche in casa, dalla sala wellness al terrazzo. La struttura interna delle mini piscine Softub è realizzata in Polybond, un materiale molto leggero e ad alto potere isolante che mantiene il calore all’interno della vasca, abbattendo il consumo di energia elettrica, mentre il rivestimento è in LeatherTex, un vinile estremamente resistente a prova di intemperie. Grazie alla pratica illuminazione led subacquea, si può ricreare un ambiente rilassante da combinare con aromi di piacevoli fragranze e lasciarsi andare nella propria oasi di benessere.

Casaidea è da oltre 50 anni un appuntamento del calendario fieristico atteso da migliaia di visitatori che possono scoprire in un solo luogo anteprime e novità altamente qualificate e specializzate, oltre che ricevere assistenza da parte dei professionisti del settore per diversi servizi, come la consulenza gratuita sulla progettazione di interni ed esterni. Eccellenza, creatività e genialità che guardano al futuro attingendo alla cultura della nostra tradizione e dell’artigianato e alla sostenibilità, con una crescita dell’utilizzo di materiali eco-friendly e riciclabili, fibre naturali e ceramiche a basso impatto ambientale. In mostra soluzioni all’insegna dello stile e dell’alta qualità, presentate secondo un format espositivo che fa dialogare con intelligenza, al suo interno, industria e artigianato di alto livello, classico e design, promuovendo i marchi più significativi del Made in Italy.

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