Ecco il tenero canguro di Bennett nato al Bioparco di Roma

Roma, 4 mag. (askanews) – Al Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett, specie che annovera fra i più piccoli rappresentanti di questa peculiare famiglia di animali. In questi giorni è possibile osservare il tenero piccolo che esce dal marsupio della mamma, saltella per esplorare l’area per poi rientrare al sicuro.”Ancora non è possibile stabilirne il sesso – ha spiegato la presidente del Bioparco di Roma, Paola Palanza, etologa e professoressa ordinaria presso l’Università di Parma – è stato accolto dal gruppo di sei individui, due maschi e quattro femmine, arrivati lo scorso novembre al Bioparco da una struttura zoologica francese.

È molto probabile, tra l’altro, che presto avremo altre due nascite”.Questi marsupiali, che si nutrono principalmente di erba, frutti e radici, si spostano usando la coda come puntello e appoggiando tutte le zampe sul terreno, ma quando si muovono velocemente saltano sulle zampe posteriori usando la lunga coda come bilanciere. I maschi hanno una altezza di circa 80 cm e sono facilmente riconoscibili perché sono più grandi delle femmine.

La gestazione di questa specie dura circa un mese e 10 giorni.Alla nascita pesa meno di un grammo, al momento del parto si arrampica fino al marsupio, dove si aggrappa con la bocca ad una mammella, rimanendovi per circa 9 mesi; successivamente continua a vivere con la madre e ad essere allattato fino a 14-17 mesi.