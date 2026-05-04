L'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato un'intensa attività vulcanica in corso.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha segnalato una intensa attività vulcanica in corso a Stromboli. Ecco tutti i dettagli.

Stromboli, il vulcano si risveglia

In Italia sono tre i vulcani attivi più famosi, ovvero l’Etna, lo Stromboli e il Vesuvio. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha nelle ultime ore segnalato una intensa attività vulcanica a Stromboli, lo stratovulcano attivo facente parte dell’arco eoliano.

Ma, cosa sta succedendo esattamente? C’è da preoccuparsi?

Stromboli: spattering e tracimazione lavica

Come visto l’Ingv ha segnalato un’intesa attività vulcanica a Stromboli. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza si può infatti notare un’intesa attività di spattering nell’area craterica Nord, fenomeno che alimenta le colate laviche con intensità variabile.

Questa dinamica si inserisce nella natura stessa del vulcano ma che viene comunque osservata con particolare attenzione dagli esperti. L’attività stromboliana prosegue non solo nell’area craterica Nord ma anche in quella Centro Sud, senza però variazioni rilevanti nella dinamica eruttiva. Infine, dal punto di vista sismico, il tremore vulcanico resta sì su livelli elevati ma comunque stabili e inoltre non vengono registrati cambiamenti rilevanti nei cosiddetti explosion quakes.

Anche il monitoraggio tramite rete GNSS ad alta frequenza non evidenzia al momento alcuna variazione rilevante.