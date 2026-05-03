Garlasco, post attribuiti a Sempio in un forum di seduzione: “Non c’entra nulla con Chiara Poggi”

Al centro del nuovo fronte mediatico sul delitto di Garlasco finiscono alcuni vecchi messaggi pubblicati su un forum di seduzione online. I post, attribuiti ad Andrea Sempio e risalenti a diversi anni prima dell’attuale indagine, sono tornati sotto esame perché ritenuti potenzialmente rilevanti nel ricostruire il profilo personale dell’indagato e alcune dinamiche del suo passato.

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio nel mirino: il profilo online “Andreas” e la sua attività sul forum

Stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera e di Repubblica, tra il 2009 e il 2016 si sviluppa una lunga e continua attività su un forum dedicato alle dinamiche relazionali, “Italian Seduction Club”, dove un utente identificato con il nickname “Andreas” avrebbe pubblicato circa tremila interventi.

Dopo anni di presenza costante, il profilo si interrompe improvvisamente nel novembre 2016, pochi giorni prima che Andrea Sempio venga formalmente informato di essere nuovamente indagato nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Secondo quanto riportato da Corriere della Sera e Repubblica, dietro quel nickname si celerebbe proprio Sempio, oggi 38enne.

L’ipotesi è stata resa ancora più concreta dalle dichiarazioni dell’avvocata Angela Taccia, legale e amica storica dell’indagato, intervenuta a Quarto Grado. Pur negando qualsiasi collegamento tra la vittima e la giovane citata nei post, Taccia ha di fatto confermato che il profilo sarebbe riconducibile al suo assistito.

All’interno dei messaggi, l’utente raccontava in modo dettagliato la propria esperienza personale, soffermandosi su insicurezze, rapporti affettivi e difficoltà sociali. In un passaggio del novembre 2010 scriveva: “È capitato in un momento oscuro della mia vita”, riferendosi a quella che definiva una “one itis”, termine utilizzato nel gergo del forum per indicare una forte fissazione sentimentale verso una singola persona. In altri interventi, lo stesso autore descriveva quell’esperienza come una proiezione più mentale che reale, arrivando ad affermare: “Ero innamorato di una fantasia più che della ragazza in sé”.

Garlasco, post attribuiti a Sempio in un forum di seduzione: “Non c’entra nulla con Chiara Poggi”

Proprio la natura di questi contenuti è oggi oggetto di interpretazioni contrapposte. Da un lato gli inquirenti ne stanno valutando il profilo psicologico, dall’altro la difesa ne ridimensiona il significato, contestando qualsiasi lettura in chiave indiziaria. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia parlano infatti di una normale fase di immaturità giovanile, escludendo con fermezza ogni collegamento con Chiara Poggi. Taccia avrebbe ribadito: “Non c’entra nulla con Chiara Poggi”, chiarendo che la ragazza citata nei messaggi sarebbe un’altra persona, conosciuta all’interno della stessa cerchia di amicizie. “Ero nella compagnia. Mi ricordo benissimo della ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi“, avrebbe sottolineato la legale a Quarto Grado.

Secondo la ricostruzione difensiva, si tratterebbe di una semplice “cotta adolescenziale” e non di un’ossessione patologica. La legale avrebbe inoltre sottolineato di conoscere direttamente il contesto sociale e la giovane in questione, elemento che rafforzerebbe la versione secondo cui i post non avrebbero alcuna attinenza con la vittima del delitto. Stando alle dichiarazioni delle testate, non si esclude che, in caso di processo, la difesa possa citare la ragazza come testimone per chiarire definitivamente la sua identità e il contesto dei rapporti.

Altri messaggi attribuiti a “Andreas” mostrerebbero un quadro più ampio della sua comunicazione online: in alcuni post del 2009 rifletteva sulle relazioni sentimentali sostenendo, in modo provocatorio, che una ragazza fidanzata non fosse necessariamente “un ostacolo insuperabile”. In altri raccontava le proprie difficoltà nel contatto fisico e nelle relazioni intime, scrivendo: “Il mio ostacolo principale è il contatto fisico”. In un altro passaggio ancora, ammetteva di non essere andato oltre esperienze molto limitate, come “un ciao e due battute”.

Alcune frasi più controverse avrebbero attirato l’attenzione degli specialisti del Racis dei carabinieri, incaricati di analizzare il profilo complessivo. Tra queste, riferimenti a figure estreme come lo stragista Elliot Rodger e riflessioni provocatorie su temi delicati, poi successivamente reinterpretate dagli inquirenti. La difesa invita però a contestualizzare tali contenuti, sostenendo che emergerebbe al massimo un quadro di fragilità e confusione giovanile, non elementi utili a sostenere ipotesi accusatorie.

Sul piano processuale resta aperto il nodo dell’interrogatorio fissato davanti ai magistrati di Pavia il 6 maggio: Sempio dovrà decidere se rispondere alle domande, avvalersi della facoltà di non rispondere o depositare una memoria difensiva. Una scelta che, secondo il collegio difensivo, potrebbe essere presa solo nelle ultime ore utili.