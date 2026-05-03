Terribile incidente nella notte sull’A12, nel tratto tra Sestri Levante e Lavagna, all’interno della galleria Sant’Anna. Coinvolti nello schianto un’auto e una moto. Ecco tutti i dettagli del drammatico incidente.

Terribile incidente della notte: schianto tra auto e moto in galleria

Nella notte si è verificato un terribile incidente stradale sull’A12, nel tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, in direzione Genova.

Per l’esattezza il sinistro è avvenuto all’interno della Galleria Sant’Anna. Lo schianto è stato tra un’auto e una moto. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche le autorità al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Drammatico incidente in galleria: 42enne morto nello schianto tra auto e moto

Come visto nella notte c’è stato un terribile incidente stradale sull’A12 tra Sestri Levanti e Lavagna, all’interno della Galleria Sant’Anna. Nello scontro, tra auto e moto, non c’è stato nulla da fare per il motociclista, un uomo di 42 anni, che è morto sul posto. A nulla infatti è servito l’intervento dei soccorsi, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro.

In corso come detto tutte le indagini per stabilire l’esatta dinamica di questo ennesimo incidente mortale sull’A12.